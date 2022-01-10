Стоит ли задуматься о покупке нового Core i5-12400 за 200 долларов, или Core i5-10400 отлично справляется со всеми играми? Давайте разбираться

Серия процессоров Core i5 уже много лет остаётся одной из самых популярных как среди энтузиастов, так и обычных пользователей. Первые предпочитают более мощные камни с разблокированным множителем, в то время как вторые с огромным удовольствием покупают наиболее бюджетные модели. Традиционно последние продаются лучше, поскольку далеко не всем нужны высокопроизводительные компьютеры. Именно поэтому одним из самых востребованных процессоров 2021 года стал Core i5-10400F. Наряду с версией, включающей интегрированную графику он смог заинтересовать миллионы потенциальных покупателей, обладая отличным соотношением между ценой и производительностью.

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В 2022 году Intel выпустила оставшуюся часть моделей линейки Alder Lake-S, а значит появилась возможность не только купить недорогой процессор, но и бюджетную материнскую плату под него. И всё же, многие наши читатели задаются вопросом, а есть ли вообще смысл думать об обновлении системы? В качестве примера приведём тестирование команды Benchmark. Они сравнили новый Core i5-12400F с процессором Core i5-10400F, вышедшим в 2020 году. Отметим, что условия были максимально приближены к реальным. Так, в обеих системах использовалась оперативная память DDR4-3600, а вот к видеокарте есть вопросы. Можно предположить, что покупатель Core i5-12400F вряд ли станет тратиться на мощную GeForce RTX 3090. А значит при использовании менее дорогой GeForce RTX 3060 результаты могут не совпадать в процентном соотношении.

Отметим, что сегодня купить Core i5-10400F в российских магазинах можно за 12 000, а значит он продаётся даже ниже рекомендуемой стоимости в 180 долларов. Нужно понимать, что перед нами устаревшая модель, тогда как более новый Core i5-12400F пока ещё не поступил в продажу. Что до разницы, то она огромна. Intel удалось сделать огромный прыжок, увеличив производительность в играх без заметного роста стоимости.

Ясно, что встретить Core i5-12400F в российских магазинах за 180 долларов будет невозможно. Кроме того, есть также проблема с материнскими платами, которые также подешевеют не раньше, чем через несколько месяцев. И всё же, новый 6-ядерный камень видится нам гораздо более выгодным с точки зрения вложений. Он оснащён быстрыми ядрами, способными справляться с играми на уровне Core i7 предыдущего поколения. Вот только стоит учитывать, что речь идёт о сохранении статус-кво в 180 долларов, а значит выбор очевиден.

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