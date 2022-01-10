В настоящее время компания растёт, а в качестве инвесторов значится крупнейший инвестиционный фонд Iconiq Capital

Если посмотреть сводки российской прессы, то в стране кроме взяток и откатов вообще ничего не происходит. Нужно понимать, что США действительно лидируют в IT-секторе, опережая большинство конкурентов с большим отрывом. И всё же, выходцы из России способны создавать мощные дорогостоящие стартапы. Ярким примером может служить платформа Miro. Она была основана в 2011 году жителями Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным и предназначена для проведения удалённых конференций между сотрудниками. Отличительной чертой Miro является так называемые виртуальные холсты, к которым получает доступ каждый участник чата. В результате сотрудники компании могут выполнять совместные действия, включающие рисование схем и делиться различными идеями, дополняя друг друга без прямого контакта.

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Ещё в начале 2020 года количество пользователей не превышало 5 миллионов, но пандемия значительно увеличила этот показатель, а в результате сегодня число активных аккаунтов на январь доходит до 30 миллионов. Ранее Miro уже проводила несколько раундов с целью привлечения инвестиций, но на этот раз выходцам из России удалось совершить невозможное, ведь сегодня оценка компании доходит до 17.5 миллиарда долларов.

Сообщается, что объём инвестиций превысил 476 миллионов долларов, а крупнейшим инвестором стал венчурный фонд Iconiq Capital. Кстати, именно он управляет капиталом Марка Цукерберга (Facebook) и Джека Дорси (Twitter). Кроме указанного выше гиганта в число инвесторов вошли многие известные компании, включая Dragoneer, Atlassian Salesforce Ventures и многие другие.

Известно, что Miro имеет 12 офисов по всему миру, один из которых находится в Перми. Число сотрудников в 2022 году выросло до 1200 человек, а вот русскоязычной версии программы всё ещё нет. Вполне возможно, что разработчики хотят максимально дистанцироваться от российских корней, поскольку это может оказаться вредным для бизнеса. Разработчики пишут, что в настоящее время платформа стремительно растёт и уже стала одним из основных способов коммуникации между сотрудниками в 99 компаниях, входящих в список Fortune 100. Кто та единственная компания, отказавшаяся от программы Miro, не уточняется.

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Известно, что чистая прибыль компании в 2021 году составила 300 миллионов долларов. Неясно, как свалившимися на их голову миллионами распорядятся пермяки, но пока проблем у Miro не было.