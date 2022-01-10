Хороших новостей относительно выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет

Чаще всего разработка игры занимает не больше трёх лет. Вполне возможно, что авторы вынашивали идею сюжета годами, но всё это уже личные проблемы сценаристов и всех участников проекта. Но выбывает и такое, что вместо трёх лет студии трудятся над проектом пять и более лет. В качестве одного из самых известных долгостроев можно назвать Cyberpunk 2077. Геймеры ждали игру, надеясь получить один из самых революционных проектов десятилетия, а увидели криво сплетённый и плохо работающий мирок, с большим количеством ошибок и сюжетных дыр. Очевидно, что затянутое производство не идёт играм на пользу. В связи с этим будет не лишним высказать опасения насчёт The Elder Scrolls 6 и GTA 6, поскольку обе могут выйти не раньше, чем через 5 лет, при этом должны были появиться ещё 5 лет назад.

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Но есть один долгосторой, который находится на финальной стадии разработки и вот-вот должен поступить на полки магазинов. Известно, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 28 апреля 2022 года. Дата не может не радовать фанатов, многие из которых уже сделали предзаказ. Ничего необычного, почему бы не поддержать разработчика, который в отличие от многих других ничего не будет переносить? Как бы не так, будет. Согласно инсайдерской информации, студия GSC Game World уже давно осознала необходимость переноса игры, но пока не придумала, как об этом рассказать сообществу. Мало того, разработчиками движут и финансовые интересы, ведь желающих сделать предзаказ явно поубавится.

Инсайдер уверяет, что информация является точной, но отказался назвать свой источник. Одновременно с этим он поделился данными о том, когда же ждать игру. Так, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на осень 2022 года. Первое время она станет эксклюзивом для игровой приставки Xbox Series X/S и персональных компьютеров. В то же время владельцы PlayStation 5 всё же смогут получить к ней доступ, но с некоторой задержкой. Так, версия для японской консоли появится примерно через 3-7 месяцев, а значит будет доступна не раньше 2023 года.

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Разработчики не комментируют подобные слухи, предпочитая отмалчиваться. Нужно понимать, что в последние годы принято свалить любые проблемы и неурядицы на коронавирус. Ещё бы, ведь никто не сможет предъявить вам никаких претензий, поэтому удивляться той лёгкости, с которой студии переносят выход игр, вообще не стоит. Что до S.T.A.L.K.E.R. 2, то игра прошла большой путь от фотографии батона до почти готовой версии. Не будем критиковать проект раньше времени, но обычно долгострои не соответствуют ожиданиям фанатов, поэтому считаются провальными.