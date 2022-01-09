Насколько сильно изменились игры за последние 50 лет?

Первые игры появились почти 50 лет назад. Всё началось с примитивного Pong, который можно было поиграть на первой в мире коммерческой приставке Magnavox Odyssey. А после всё завертелось, превратившись в гигантскую индустрию, генерирующую сотни миллиардов долларов ежегодно. Компьютерные игры прошли большой путь и уже не раз меняли своё направление. Вначале они были интересны энтузиастам и гикам, после пришли во многие дома на игровых приставках. В какой-то момент снова стал популярен гейминг на персональных компьютерах, а ещё 7 лет назад мир делился на консольщиков и геймеров на ПК. В последние годы всё больше прибыли приносят мобильные игры, а отдельные онлайн-проекты зарабатывают миллиарды долларов в год. Если вы полагали, что игровая индустрия уже не преподнесёт нам новых сюрпризов, то мы бы хотели вас разочаровать, ведь тысячи игровых миров превратятся в метавселенные, где виртуальная реальность станет более реальной, чем мы привыкли.

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Пока неясно, когда подобные проекты смогут захватить рынок, но уже сегодня некоторые из них зарабатывают огромные деньги только на вере пользователей в перспективные технологии. И всё же, почему бы не взглянуть на то, как развивались игры на протяжение последних пяти десятилетий? Несколько дней назад на популярном канале ElAnalistaDeBits появилось любопытное видео, позволяющее сделать короткий экскурс в прошлое.

Ролик короткий, поэтому мы не будем вам пересказывать его полностью. Остановится на том, что наиболее явные и даже революционные изменения были связаны с появлением прорывных технологий, а также с консолями, в рамках которой можно было реализовать самые невероятные возможности. Что любопытно, чаще всего у истоков стояла именно Nintendo, которая засветилась на протяжение многих поколений. Это и Nintendo NES, и Super Nintendo, а также Nintendo 64. Не обошлось без провалов, в результате которых крупные игроки так и не смогли вернуться в бизнес. В пример можно привести приставку SEGA Saturn и SEGA Dreamcast. Пожалуй, самые продвинутые технологии ворвались в игрострой после прихода туда двух крупных игроков (Sony и Microsoft), выпустивших PlayStation и Xbox.

Сегодня именно они задают тон, а вот Nintendo пошла своим путём. Не умирают и компьютерные игры. Часто они выглядят гораздо лучше своих оригинальных версий на приставках за счёт мощных видеокарт и продвинутых процессоров. А вообще за пять десятилетий мы увидели, как развиваются дисплеи. Несомненно, именно игровая индустрия стала триггером для появления мониторов с разрешением 4К и частотой обновления в 144 Гц и выше. Представьте себе, что ещё в 80-х годах в играх было разрешение 256х240р, а сегодня владельцы игровых компьютеров могут испробовать невероятные 3840х2160р.

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