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Энтузиасты установили и разогнали 16-ядерный Ryzen 9 5950Х до 5 ГГц на бюджетной плате Asus A320M-K
Энтузиасты подтвердили, что даже бюджетная материнская плата на чипсете А320 способна обеспечить стабильную работу процессора Ryzen 9 5950Х
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Если не вдаваться в подробности, то стороннему наблюдателю политика AMD может показаться не только странной, но и противоречащей ранним обещаниям. Так, ещё на заре выпуска сокета АМ4 Лиза Су завила, что он будет поддерживаться 5 лет. Поскольку эти 5 лет истекали только в 2021 году, то все выпущенные чипсеты и материнские платы должны были оказаться совместимы с процессорами Ryzen 5000. После длительного молчания и недовольства энтузиастов, красные всё же выпустили официальную версию прошивки для чипсетов серии В450 и всей 400-й серии, а вот судьба 300-й серии до сих пор остаётся неясна.

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Несколько дней назад официальный представитель AMD попытался донести до владельцев старых материнских плат своё видение проблемы. Оказалось, что инженеры компании опасаются, что владельцы дешёвых материнских плат на чипсете А320 начнут брать процессоры Ryzen 9 5950Х, что приведёт к массовому выходу плат из строя. Откуда у покупателей ультрабюджетных материнских плат деньги на флагманские камни, неясно, но переубедить AMD пока не удаётся. И всё же, энтузиасты уже давно выпустили неофициальные прошивки, а несколько производителей самостоятельно (выборочно) разослали полуофициально обновление для части материнских плант 300-й серии.

Нужно понимать, что всё это не носит массового характера, а также предполагает отказ от поддержки нескольких предыдущих поколений процессоров. Мало того, обновление не происходит в автоматическом режиме, а значит большая часть пользователей о нём вообще не узнают. И всё же, любители экспериментов из компании TechEpiphany решили разобраться, как будет себя чувствовать процессор Ryzen 9 5950Х на старенькой материнской плате производства Asus. Как оказалось, 16-ядерный камень с лёгкостью достиг 5 ГГц на одном ядре и работал всё это время стабильно. Возможно, проблемы стали бы заметны спустя часы сложных тестов, но на такой шаг энтузиасты не пошли.

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Отметим, что в настоящее время только Gigabyte и Asus выпустили прошивки, позволяющие устанавливать на материнские платы 300-й серии процессоры Ryzen 5000. Что любопытно, сама поддержка есть, а в официальных спецификациях на сайте нет никакой информации о версии BIOS AGESA за номером 1.2.0.3C. Вполне возможно, что это сделано по указке AMD, которая до сих пор не определилась с тем, выпускать официальное обновление или нет. Эксперты отмечают, что материнские платы на чипсетах Х370 без проблем могут принять любые процессоры. Тоже касается многих плат на чипсете В350, поэтому такая неоднозначная точка зрения вызывает массу вопросов.

#ryzen 9 5950х
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