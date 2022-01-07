Простого решения нет, ведь есть целый ряд препятствий и инженерных вызовов

Процессоры серии Ryzen 5000 стали революционными для своего времени, но первые покупатели столкнулись с искусственными ограничениями, ведь какое-то время доступных материнских плат просто не было в наличии. Только после снижения цен на серию на чипсете В550 и появления А520 появилась возможность собрать недорогой мощный системный блок. Где-то к середине 2021 года AMD официально дала отмашку на выход специализированной версии BIOS под чипсеты В450 и Х470. Это была большая победа, ведь огромное количество владельцев материнских плат получили возможность заменить свой старый камень на более скоростной серии Ryzen 5000. Мало того, в продаже было достаточно недорогих материнских плат на чипсете В450, что позволило увеличить продажи процессоров AMD.

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На самом деле не обошлось без некоторых нюансов, ведь количество свободной памяти на бюджетных материнских платах было небольшим, то владельцам пришлось отказаться от поддержки старых серий процессоров. На дворе 2022 год, а многие эксперты всё ещё напоминают AMD об её обещании поддерживать сокет АМ4 5 лет, а значит 300-я серия чипсетов должна была получить обновление BIOS и стать совместимой с Ryzen 5000 ещё в 2021 году. Совсем недавно представители AMD обратили внимание на тот факт, что несколько производителей материнских плат начали рассылать неофициальное обновление для старых материнских плат, что привело к необходимости рассмотреть официальный выход прошивки для старых чипсетов.

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На данный момент AMD не готова включить поддержку Ryzen 5000 на чипсетах 300-й серии, озвучив несколько причин такого решения. Главная проблема заключается в том, что многие материнские платы просто не способны стабильно работать со всей линейкой процессоров Ryzen 5000. К примеру, вдруг владелец платы на чипсете А320 захочет установить туда Ryzen 9 5950Х. Очевидно, что это приведёт к проблемам, особенно на ранних версиях, которые сильно отличаются от более поздних вариантов. Выявить и задокументировать последствия таких решений не представляется возможным, поэтому простого решения просто нет. Представители AMD пишут, что есть не менее 300 000 владельцев материнских плат 300-й серии, которые являются потенциальными покупателями процессоров Ryzen 5000. Именно по этой причине они попытаются найти выверенное решение. Когда это самое решение появится, сказать трудно. Ну а энтузиасты ещё в 2021 году выпустили взломанные версии прошивок BIOS, расширив поддержку на старую серию материнских плат. Стоит понимать, что перепрошивка сбрасывает гарантию.