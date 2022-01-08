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Хакеры взломали Watch Dogs Legion – сравнение fps в пиратской и лицензионной версии от DSOGaming
Пиратская версия оказалась на 8% быстрее на одних и тех же настроек графики
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Первые покупатели процессоров Alder Lake-S столкнулись с тем, что камни Intel наотрез отказывались работать с десятками новых игр. Удивительно, но проблема была заметна только в играх, купленных в официальных магазинах, в то время как пиратские версии без проблем запускались на новых процессорах. Как оказалось, во всём виновата антипиратская защита Denuvo, которая была несовместима с малыми ядрами. Со временем проблему удалось решить, но осадочек остался.

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Последний прецедент явно не добавил очков в пользу Denuvo, которую давно ругают за замедление производительности игр и сокращение жизненного цикла твердотельных накопителей. Сегодня у нас любопытное тестирование, проведённое командой DSOGaming. В качестве подопытного кролика использовалась Watch Dogs Legion. Напомним, игра вышла ещё в 2020 году, но так и не была взломана. Совсем недавно известная хакерша, скрывающаяся под ником EMPRESS (Императрица), не только взломала Watch Dogs Legion, но и рассказала, почему никто не мог так долго прорваться через защиту. Выяснилось, что внутри было сразу 5 степеней защиты: File Integrity Protection, VMProtect v3.5.1, uPlay R2, BattlEye и печально известная Denuvo в версии 10.0. На момент публикации данного материала Watch Dogs Legion уже расходится как горячие пирожки по торрентам, поэтому было бы глупо не узнать, как ведёт себя лицензионная и пиратская версии игры.

В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080, ну а сердцем системы стал процессор Core i9-9900K. Были активированы максимальные настройки, а также трассировка лучей. Как видите, с включённым режимом RTX ON разница в fps между лицензией и параткой составляет 8%, а вот после отключения трассировки лучей оба варианта ведут себя абсолютно иначе. Если падение по показателю 1% low достигает 4 кадров в секунду, то по средним наблюдается небольшое преимущество в 6 fps по сравнению с пиратской версией.

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Автор тестирования пишет, что Ubisoft совершила чуть ли не чудо, ведь здесь сразу 5 программных антипиратских защит. Это значит, что 8% потеря в данном случае – это не так уж и много, но для обычных геймеров столь лестные слова в сторону Ubisoft не вернут им потерянных fps. Кстати, в настоящее время методика взлома EMPRESS предполагает не прямое удаление антипиратских защит, а обход. Во многих играх хакеры умудряются отключить Denuvo, поэтому там разница между лицензией и пираткой значительно больше.

#watch dogs legion
6
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overandover
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overandover
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какие кредиты? Ты свои выплати для начала.
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overandover
16:45
говно вы на наших ногах и срать мы на вас не хотели
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overandover
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дилетанта в чем? Мы с вас кипятком ссым с ваших высеров типа майнеры разорятся. Да я, дурак, если бы не продал карты в том августе, еще бы раз их окупил.
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Не разрушай влажный фантастический мирок игрообезьян , каждый обезьян спит и видит 3080 за 25к в продаже ))))
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
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Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
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