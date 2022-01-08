Реально ли взломать Эфир с помощью самой главной уязвимости всех криптовалют? Давайте разбираться

Многие эксперты признают, что Биткоин был создан чуть ли не гением программирования, поскольку его невозможно взломать. Мало того, он не содержит критических ошибок, позволяющих воспользоваться обходными путями для взятия сети под контроль. И всё же, одна фундаментальная ошибка в блокчейне есть – это так называемая угроза «Атаки 51%». Так, если некто возьмёт под контроль более 51% всей мощности сети, то появится возможность на какое-то время получить права администратора, которые предполагают широкий круг возможностей. Это и возможность создать новый форк (ещё одно ответвление основной криптовалюты), и блокировку транзакций, и получение всех наград за все блоки и многие другие читерские функции. Если вы полагаете, что всё это невозможно, то вот вам пример: летом 2021 года неизвестные взяли под контроль сеть Bitcoin SV.

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Вчера высказаться на тему безопасности решил Виталик Бутерин. По его мнению, даже если кто-то сможет получить контроль над 51% хешрейта Эфира, то это не будет иметь критических последствий. Так, хакеры не смогут отменить транзакции, не смогут самостоятельно генерировать новые блоки и забрать себе всю появляющуюся криптовалюту. Кроме того, они окажутся не в состоянии перехватывать переводы. К примеру, если вы переводите 100 монет Эфира в стейблкоины DAI, то в любом случае получите либо свои монеты в Эфире, либо 320 000 DAI (по курсу на 7 января).

Виталик Бутерин пояснил, что шанс такого взлома крайне мал, поскольку сегодня нужно ввести в строй сотни гигантских ферм, что не под силу ни одному хакерскому сообществу. Однако вероятность «Атаки 51%» значительно повышается в случае сильного падения хешрейта и ухода больше части майнеров. Скорее всего, этого вообще с Эфиром не произойдёт, но нужно заранее быть готовыми к подобным вызовам.

Особенно в этом плане уязвимы так называемые кроссчейн мосты (многократные переводы из Эфира в Биткоин или любую другую криптовалюту с промежуточными транзакциями через стейлбкионы). В таком случае токены больше не могут считаться обеспеченными оригиналом в соотношении 1:1, а значит потенциально уязвимы. Виталик Бутерин опасается, что будущее масштабирование сети отрицательно скажется на безопасности. Именно поэтому все хардфорки так долго тестируются, а любые возможные уязвимости залатываются ещё до их появления.

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Нужно понимать, что подобные атаки опасны для небольших криптовалют, которые добываются в небольших количествах, но привлекают хакеров своей относительно высокой ценой. В таком случае затраты на развёртывание мощностей для контроля 51% хешрейта окупаются. В отношение Эфира сегодня просто невозможно взять 51% сети под контроль. Поясним, что существует и альтернативный способ проведения «Атаки 51». Для этого нужно взять под контроль 51% всей эмиссии той или иной криптовалюты.