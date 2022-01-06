GeForce RTX 3060 Ti совершенно неожиданно стала одной из самых популярных видеокарт среди российских геймеров

На дворе 6 января, а значит все мы живём в новом 2022 году. 2021 стал историей, но ещё долго будет вспоминаться как самый сложный для геймеров. Что и говорить если даже сегодня видеокарты стоят в 2 раза дороже рекомендованных цен, а такого понятия как «рекомендованная цена» вообще не существует. Производители пытаются ставить какие-то виртуальные ценники, но по приходу в магазин мы видим, как GeForce GTX 1050 Ti стоит не 8, а 24 тысячи рублей. Пока решить данную проблему не удаётся никому, поэтому мы перейдём к самым популярным моделям среди российских пользователей в первые дни после наступления Нового года.

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На первом месте неумирающая классика: GeForce GTX 1050 Ti. Только вдумайтесь, 49 геймеров купили видеокарту производства Palit за 25 тысяч рублей. Надеяться на высокую производительность с такой видеокартой не приходится, но это не только самое популярное предложение на российском рынке, но и самое эффективное по соотношению цены и производительности.

На втором месте по популярности неожиданно оказалась GeForce RTX 3060 Ti. Для видеокарты стоимостью в 96 тысяч рублей 30 реальных покупателей – это чрезвычайно много. Неужели перед нами очередное нашествие майнеров? Гадать бесполезно, но тот факт, что GeForce RTX 3060 Ti позволяет получить отличный игровой опыт и легко справляется с самыми новыми тайтлами в разрешении 2К, не вызывает сомнений.

GeForce GTX 1650 привлекла 19 человек. Эту видеокарту можно назвать компромиссным вариантом. Это ещё не GeForce GTX 1660, но уже и не GeForce GTX 1050 Ti. На какое-то время данной видеокарты хватит, но мечтать о высоких настройках графики не стоит, ведь перед нами пусть и довольно дорогая, но очень медленная карточка.

На последнем месте в топе GeForce GT 730. Подобные карты берут в качестве затычек, ведь они не предназначаются для геймеров. Играть на GeForce GT 730 можно исключительно в старые стратегии или нетребовательные инди-проекты. Модель производства MSI стоит 8000 рублей, что явно не соответствует её положению.

Вообще очень часто логика и здравый смысл не имеют ничего общего с реальным положением дел на рынке и предпочтениями геймеров. К примеру, одна из самых прибыльных видеокарт – это Radeon RX 6600 XT. Она стоит 73 тысячи рублей, но обходит более дорогую GeForce RTX 3060. Очевидно, что здесь всё дело в силе бренда, ведь для многих NVIDIA – это знак качества и стабильности.