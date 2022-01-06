Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские геймеры переходят на GeForce RTX 3060Ti за 96 000р – 30 видеокарт куплено 5.01 в Ситилинк
GeForce RTX 3060 Ti совершенно неожиданно стала одной из самых популярных видеокарт среди российских геймеров
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

На дворе 6 января, а значит все мы живём в новом 2022 году. 2021 стал историей, но ещё долго будет вспоминаться как самый сложный для геймеров. Что и говорить если даже сегодня видеокарты стоят в 2 раза дороже рекомендованных цен, а такого понятия как «рекомендованная цена» вообще не существует. Производители пытаются ставить какие-то виртуальные ценники, но по приходу в магазин мы видим, как GeForce GTX 1050 Ti стоит не 8, а 24 тысячи рублей. Пока решить данную проблему не удаётся никому, поэтому мы перейдём к самым популярным моделям среди российских пользователей в первые дни после наступления Нового года.

реклама

На первом месте неумирающая классика: GeForce GTX 1050 Ti. Только вдумайтесь, 49 геймеров купили видеокарту производства Palit за 25 тысяч рублей. Надеяться на высокую производительность с такой видеокартой не приходится, но это не только самое популярное предложение на российском рынке, но и самое эффективное по соотношению цены и производительности.

На втором месте по популярности неожиданно оказалась GeForce RTX 3060 Ti. Для видеокарты стоимостью в 96 тысяч рублей 30 реальных покупателей – это чрезвычайно много. Неужели перед нами очередное нашествие майнеров? Гадать бесполезно, но тот факт, что GeForce RTX 3060 Ti позволяет получить отличный игровой опыт и легко справляется с самыми новыми тайтлами в разрешении 2К, не вызывает сомнений.

GeForce GTX 1650 привлекла 19 человек. Эту видеокарту можно назвать компромиссным вариантом. Это ещё не GeForce GTX 1660, но уже и не GeForce GTX 1050 Ti. На какое-то время данной видеокарты хватит, но мечтать о высоких настройках графики не стоит, ведь перед нами пусть и довольно дорогая, но очень медленная карточка.

На последнем месте в топе GeForce GT 730. Подобные карты берут в качестве затычек, ведь они не предназначаются для геймеров. Играть на GeForce GT 730 можно исключительно в старые стратегии или нетребовательные инди-проекты. Модель производства MSI стоит 8000 рублей, что явно не соответствует её положению.

Вообще очень часто логика и здравый смысл не имеют ничего общего с реальным положением дел на рынке и предпочтениями геймеров. К примеру, одна из самых прибыльных видеокарт – это Radeon RX 6600 XT. Она стоит 73 тысячи рублей, но обходит более дорогую GeForce RTX 3060. Очевидно, что здесь всё дело в силе бренда, ведь для многих NVIDIA – это знак качества и стабильности.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

#видеокарты #geforce rtx 3060 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
Можно ли играть в игры без видеокарты – Core i7-12700K и UHD770 vs Ryzen 7 5700G и VEGA 8 в тесте TG
NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
74
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
32
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
43
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
16
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
79
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition
1
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
21
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
Майнер рассказал о прибыльности новой фермерской видеокарты AMD BC-160 в Эфире
8
Флагманы Xiaomi 12 установили новый рекорд продаж – за 5 минут доход компании составил $300 млн
+
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
17
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
67
Более 4,5 млн человек забрали подарочную копию Call of Juarez Gunslinger в рамках раздачи в Steam
4
Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9 получили неофициальную прошивку на Android 12
+
Популярный эмулятор PlayStation 3 теперь поддерживает графический интерфейс консоли
1
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Можно ли играть в игры без видеокарты – Core i7-12700K и UHD770 vs Ryzen 7 5700G и VEGA 8 в тесте TG
17
Sapphire выпустила материнскую плату NITRO+ B550I Ultra Platinum для процессоров AMD
8
Официально: следующие процессоры AMD Ryzen будут выпускаться по 5-нм техпроцессу, поддерживать PCI-E 5.0 и DDR5 и оснащаться сокетом типа LGA
22
Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
26

Популярные статьи

Откат парадигмы Intel в 2022 году
83
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
12
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
50
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
14

Сейчас обсуждают

x53data
02:29
При чем здесь Карабах? Армения официально не признавала его частью своего государства, что-бы не ссорится с США и не нарываться на санкции, к ОДКБ эта территория отношения не имеет.
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Сергей Андросов
02:27
А разве армяне обращались в ОДКБ за помощью? Читаю тебя, то ли даун, которому 37 хромосома на мозг давит, толи из мамкиных политологов-экспердов, такой бред пишешь, рукалицо просто
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
SeTi2019
02:26
Помню передачу "Однако". Доллару капец, Евро капец, Еврозоне капец, Греция -всё! И так десятилетиями. Еще вот вспомнил, 80-е года https://youtu.be/WU1ErYG_wJk
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Сергей Андросов
02:23
А разве Казахстан не признан мировым сообществом? Ты писю с пальцами то не сравнивай, сравнил мягкое с холодным, пздц
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
SeTi2019
02:21
Это потому, что у путриотов все им на пользу...За сегодняшний день рубль упал на 1.44 к доллару и 1.84 к евро... За один день! Но у тебя все тебе во благо, 2% за день - это же всего лишь коррекция! Уп...
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Jurten Krieg
02:21
Недооценённый комментарий.
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Сергей Андросов
02:20
А чего припоминать? Китай, топ 1 экономика в мире с товарищем Си у руля 10 лет
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Grotlon
02:19
Чушь не неси. Пока неизвестно, когда Rembrandt появится на десктопе, но скорее всего он выйдет как 6000 серия под AM5, возможно даже раньше, чем Raphael. Иначе зачем Raphael сразу причислять к 7000 се...
CES 2022: AMD Ryzen 6000 заметно превосходят Ryzen 5000 и iGPU текущего поколения
SeTi2019
02:15
Армянам как там, помогли? Карабах наш?
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Леди Яга
02:15
Я убирала из компа вторую видяшку (1080Ти). А слить воду очень быстро и просто. Так что я могу сфотографировать любую заказанную композицию, только это, увы, ни чего не даст.
Откат парадигмы Intel в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем