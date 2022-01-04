Темпы распространения Windows 11 оказались намного выше, чем у Windows 10

Анонс Windows 11 оказался неожиданным не только для обывателей, но и для экспертного сообщества. На самом деле инсайдеры писали о скором выходе новой настольной операционной системы, но этим ребятам никто не верил, ведь 5 лет назад представители Microsoft очертили курс компании. В тот момент утверждалось, что Windows 10 станет самой последней версией настольной ОС. При этом нам обещали постоянно держать Windows в тонусе, когда 2 раза в год мы будем получать большие патчи, а несколько раз в месяц обновления безопасности. Ещё полгода назад казалось, что всё так и будет, но приход новой операционки расставил свои приоритеты.

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Выход Windows 11 принёс массу сюрпризов, ведь ожидаемого увеличения производительности в играх мы не получили, а вот нестабильность работы больших и малых ядер на процессорах Alder Lake-S было заметно невооружённым взглядом. Кроме того, сюрприз ждал и владельцев процессоров Ryzen, которые столкнулись с замедлением работы в некоторых программах. Что и говорить, если в некоторых играх количество кадров в секунду просело на 10% и выше. Но куда более странными стали новые требования Microsoft, согласно которым только процессоры, выпущенные в 2018 году (и новее), могут поддерживать Windows 11. На этом фоне казалось, что популярность новой операционной системы будет невысокой.

И всё же, спустя 3 месяца после начала распространения 10.55% всех геймеров в Steam уже перешли на Windows 11. Нужно понимать, что пока никто не способен предсказать, будет ли дальше продолжаться увеличение пользователей новой ОС, но пока позиции Windows 11 кажутся крайне сильными. Что и говорить, если 6 лет назад Microsoft приходилось загонять на Windows 10 пользователей с помощью кнута и пряника, а сейчас народ сам скачивает и устанавливает новую ОС.

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Как видите, количество адептов Windows 7 почти не уменьшилось, а вот десятая версия настольной ОС за последние месяцы потеряла почти 10% пользователей. Важно понимать, что происходит поглощение внутри одного продукта, поэтому Microsoft ничего не теряет, а скорее даже приобретает. Дело в том, что сегодня перейти на Windows 11 можно несколькими способами. Первый предполагает покупку нового ключа. Второй требует установки ОС в ручном режиме, а после активации с помощью ключа от Windows 10. Есть также возможность получить одиннадцатую версию в качестве обновления. Такая функция доступна на канале бета-теста, поэтому заинтересует немногих.