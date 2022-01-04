Первые инвесторы могли заработать миллионы долларов, вложив несколько тысяч в никому не известный актив

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Мы привыкли обсуждать рост стоимости Эфира и Биткотина, рассказывая о том, как много можно было заработать, купив пару десятков монет в 2020 году. На самом же деле доходы первых держателей альткоинов не идут ни в какое сравнение прибылью инвесторов Биткоина. Сегодня мы рассмотрим несколько криптовалют, которые подорожали за 2021 год на тысячи процентов.

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CEEK VR (CEEK). Если бы вы купили хотя бы тысячу монет, то в конце ноября могли бы вывести на 65 000% больше. На минуточку – это 650 000 долларов. Сегодня данный токен ощутимо подешевел, но по сравнению с началом 2020 года он всё ещё стоит на 32 000% дороже.

Axie Infinity (AXS). Держатели монет могли увеличить свои вложения на 19 000%. На первый взгляд это кажется несерьёзным, вот только речь идёт о довольно популярной коллекционной NFT-игре, поэтому благодаря бычьему ралли количество миллионов на планете ощутимо выросло. Кстати, в том же ноябре наиболее проворные владельцы AXS смогли вывести токен с выгодой до 31 000%.

Ecomi (OMI). Считается перспективным активом, созданным владельцами децентрализованной платформы для коллекционеров цифровых ценностей. В ноябре, когда пришёлся пик стоимости большинства криптовалют, позволял увеличить капитал на 32 000%. Стоит всего 0.0066 доллара, поэтому интересен в качестве недорогого вложения.

The Sandbox (SAND). Одна из первых метавселенных, а значит перспективный актив для инвесторов всех мастей. Позволял увеличить вложения на 21 000%, но сегодня данный токен немного подешевел. Привлекает массу энтузиастов, которые покупают в виртуальном мире участки земли, где и планируют строить свой бизнес.

XYO (XYO). В ноябре резко взлетел в цене, обеспечив рост вложений на 35 000%. Может быть интересен профессионалам, поскольку имеет незначительную ценность для обычных инвесторов.

Polygon (MATIC). Настоящий монстр в мире криптовалют. Принёс первым инвесторам + 15 000% и продолжает привлекать всё больше энтузиастов. Считается перспективным и может подорожать ещё.

Terra (LUNA). За прошедший год подорожал на 17 000%, но в последнее время нестабилен. Представляет собой платформу для создания стейблкоинов, чем привлекает внимание крупных игроков. Крайне перспективен.

Fantom (FTM). Имеет небольшую фанатскую базу, что не помешало ему подорожать до 21 000% по сравнению с началом 2021 года. Сегодня потерял половину стоимости, поэтому неясно, какая судьба ждёт данный токен.

Solana (SOL). Один из самых перспективных конкурентов Эфира. Бурно развивается, поэтому умудрился подорожать на 19 000% за год. Немного подешевел, но всё ещё интересен инвесторам. Имеет проблему высоких комиссий, что отпугивает массового пользователя.

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Kadena (KDA). Ещё один токен для тех, кто глубоко погружён в блокчейн. Как и многие другие, спекулятивен и не стоит даже сотой доли текущей оценки, но пока торгуется на 10 000% дороже, чем на начало 2021 года.