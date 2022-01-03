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GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
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Каждый раз, когда в прессе только появляется информация о скором выходе видеокарт нового поколения, мы становимся свидетелями настоящей гонки. Инсайдеры рассказывают о приросте производительности, а неизвестные блогеры выуживают из сети анонсы и даже графики, согласно которым уже вскоре мы увидим двухкратный рост кадров в секунду на ровном месте. Мы не предлагаем вам верить в подобные истории, но это не значит, что ничего подобного не случится.

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Известно, что следующее поколение NVIDIA получит название Ada Lovelace и будет иметь не только архитектурные улучшения и 5-нм техпроцесс, но и увеличенное количество ядер CUDA: 18 432 против 10 752 ядра на GeForce RTX 4090 против GeForce RTX 3090. Это даст графическому чипу огромную мощность, доходящую до 90 TFLOPs (в 2.5 раза больше флагмана 2020 года). Ясно, что всё это может оказаться просто хорошо растиражированной сказкой, в которую хочется верить, но блогеры уже не дремлют. Сегодня у нас любопытный анализ, проведённый автором канала iVadim. Он пишет, что провёл мозговой штурм (или что-то подобное), после чего сделал сравнение текущих флагманов с ещё не вышедшей видеокартой GeForce RTX 4090. Ещё раз подчёркиваем, что все эти результаты взяты из головы, но могут заинтересовать наших читателей.

Если резюмировать, то флагман 2022 года в среднем окажется быстрее GeForce RTX 3090 на 82% по показателю среднего количества кадров в секунду. Что до сравнения с Radeon RX 6900 ХТ, то здесь преимущество огромно и превышает показатели флагмана от AMD более чем в 2 раза. Но всё это сухие цифры, ведь куда любопытнее выглядят показатели fps. Только представьте, если сегодня GeForce RTX 3090 способна выдавать 102 кадра в секунду в среднем по 12 играм в разрешении 4К, то к концу года энтузиасты смогут выжать со своего компьютера невероятные 184 fps. Перспективы огромны, а ведь на флагманах жизнь не кончается. Есть ещё и менее скоростные модели, которые также должны ощутимо прибавить в мощности.

Посмотрите лучше видео. Мы не станем утверждать, что всё так и будет, но может Дженсен Хуанг заглянет на канал к скромному пареньку по имени Вадим (iVadim) и подтянет тактовые частоты, поддаст мощности и подкинет побольше ядер. А вы как думаете, сможет ли NVIDIA в 2022 предложить 2-кратный рост производительности, или всё это вымысел инсайдеров?  Больше тестов смотрите в ролике ниже. 

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#nvidia #geforce rtx 3090 #видеокарта #geforce rtx 4090
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GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
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