А ещё там есть улучшенная графика и ещё один текстурный пакет Star Wars

Несмотря на то, что с момента выпуска Minecraft прошло больше 10 лет, игра до сих пор популярна и привлекает десятки и даже сотни миллионов геймеров по всему миру. Причина заключается в невероятной реиграбельности, когда каждый сгенерированный мир не похож на предыдущий, что открывает огромные возможности для исследования и творчества. Далеко не все понимают суть Minecraft, но это не так важно, ведь кроме традиционных забегов на выживание и онлайн-режима, игра позволяет создавать уникальные строения, улицы и даже города. Всё это только часть возможностей.

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Нужно признать, что многим геймерам не нравится примитивная графика, поскольку игровой мир состоит из кубиков. Судя по всему, специально для этих ребят энтузиасты создали необычную модификацию, включающую реалистичные текстуры. Посмотрите ролик, находящийся через несколько абзацев. Ясно, что превратить одним махом кубический Minecraft в Next Gen не так просто, но проделанная создателями модификации работа впечатляет. Облака выглядят так, как и должны. Деревья качаются на ветру, а подводное течение колышет водоросли. Подойдя ближе к дереву, можно заметить отдельные листья, а цветы больше не кажутся бесформенными кубиками.

Изменения коснулись многих других объектов, а в качестве бонуса можно поиграть с текстурами в стиле Mass Effect или Star Wars. Это значит, что вы будете строить космические корабли, а также получите возможность превратить зал в самый настоящий ангар. В вашей комнате будут стоять компьютеры, стены увешаны дисплеями, а освещение станет необычным и футуристичным. Кроме всего прочего, игра была запущена в разрешении 4К, что делает визуальный стиль ещё более впечатляющим.

Авторы ролика предлагают скачать модификацию каждому читателю. Информация содержится под роликом на официальном канале Digital Dreams. Нужно учитывать, что подобные моды повышают системные требования, поэтому вам может понадобиться мощная видеокарта. К примеру, блогеры использовали GeForce RTX 3090. Скорее всего, в разрешении 1080р можно обойтись меньшими жертвами, но всё это вы будете проверять на собственном опыте.

Что до читателей, то мнения разделились. Кто-то поддерживает подобные модификации, в то время как другие заявляют, что им нравится оригинальный Minecraft. От себя добавим, что ни первым, ни вторым никто не мешает наслаждаться именно тем, что им подходит больше, ну а различные изменения текстур создаются фанатами для фанатов, поэтому никогда не становятся мегапопулярными.

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