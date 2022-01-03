Майнер обошёл блокировку LHR, перепрошив видеокарту до версии GeForce RTX 3090

Одним из самых неприятных сюрпризов 2021 года для майнеров стало решение NVIDIA ограничить хешрейт большинства новых видеокарт с помощью умного алгоритма, снижающего эффективность добычи Эфира. За более чем полгода с момента выхода блокировки LHR, хакеры так и не смогли полностью его взломать. Время от времени проводятся успешные попытки, в рамках которых удаётся отбить несколько процентов, но в целом сегодня популярное программное обеспечение способно выжать из видеокарт не больше 70% от заданной эффективности. Майнеры не теряют веру в хакеров, но пока данных о больших прорывах блокировки не было. По крайней мере не было до недавнего времени.

реклама

Как сообщается, вчера одному из энтузиастов удалось выжать из видеокарты GeForce RTX 3080 Ti нереальные 110 MH/s. Напомним, что популярные программы для майнинга позволяют данной видеокарте достигать 83 MH/s, а на некоторых моделях и 90 MH/s. Несколько месяцев энтузиасты тестировали различные модели, а в итоге выяснили, что карты производства Inno3D, EVGA и ряда других компаний действительно могут выдавать больше 90 MH/s, но 110 MH/s – это настоящий рекорд.

Как оказалось, для экспериментов использовалась видеокарта GeForce RTX 3080 Ti производства DELL, которая является частью системы ALIENWARE и не продаётся отдельно. Энтузиаст CryptoMiningDonkey воспользовался версией BIOS от аналогичной системы DELL, но только с видеокартой GeForce RTX 3090. Он перепрошил младшую версию видеокарты, что позволило ему полностью отключить блокировку LHR, поскольку в случае RTX 3090 она не предусмотрена.

Если вы являетесь обладателем похожей системы, то есть реальная возможность разблокировать свою видеокарту. Автор методики обещает опубликовать полную инструкцию, но напоминает о том, что любые действия могут привести к превращению дорогостоящей видеокарты в кирпич. Что до гарантии, то в сервисном центре обязательно узнают о попытке заменить прошивку, а значит нужно осознавать все риски, связанные с попыткой увеличить эффективность своей видеокарты.

Ниже можно увидеть предыдущее видео блогера CryptoMiningDonkey, в котором он предлагает способ увеличения эффективности хешрейта GeForce RTX 3080 Ti. Автор ролика пообещал сегодня или завтра опубликовать подробное видео. Неясно, можно ли с помощью правильной прошивки превратить любую GeForce RTX 3080 Ti в старшую версию. И всё же, если это удалось сделать на одной видеокарте, то получится и на другой.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



