Как себя чувствует процессор Core i7-9700K 2018 года выпуска в современных играх? Может быть уже пора бежать за новым Core i5-12600K? давайте разбираться

С тех далёких пор, когда мы подсели на компьютеры, производители чуть ли не каждый год радуют нас новыми поколениями более скоростных и продвинутых камней. Если обратить внимание на синтетические тесты, то за несколько лет производительность в среднем ценовом сегменте может удвоиться, а значит купив новенький камень не в 2018, а в 2020 году можно получить в 2 раза более быстрый системный блок. Как бы не так, ведь в реальности вообще ничего не меняется. Большая часть задач выполняется одинаково как на бюджетном Core i3, так и самом мощном Core i9-12900K. Это парадокс, ведь пользователи ожидают чего-то большего, а вынуждены довольствоваться цифрами на экране, уговаривая себя поверить в прирост fps, которого на самом деле нет.

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Сегодня мы изучим, как на самом деле обстоят дела с ростом производительности, ведь перед нами обычные игры. Что до участвующих в тесте процессорах, то мы рассмотрим каждый из них в отдельности:

Core i5-12600K – самый новый камень производства Intel. Обходит более дорогие процессоры AMD в синтетике и обладает поддержкой оперативной памяти DDR5. Может предложить 10 ядер, из которых 6 больших и 4 энергоэффективных. Стоит около 300 долларов, но в пересчёте на российские рубли выходит на 50 долларов дороже.

– самый новый камень производства Intel. Обходит более дорогие процессоры AMD в синтетике и обладает поддержкой оперативной памяти DDR5. Может предложить 10 ядер, из которых 6 больших и 4 энергоэффективных. Стоит около 300 долларов, но в пересчёте на российские рубли выходит на 50 долларов дороже. Core i7-11700K – мощный 8-ядерник, который в умелых руках должен брать рекорды скорости. В штатном режиме разгоняется до 5 ГГц, хотя это справедливо только для одного ядра. Стоит около 410 долларов. Мечта начинающего оверклокера.

– мощный 8-ядерник, который в умелых руках должен брать рекорды скорости. В штатном режиме разгоняется до 5 ГГц, хотя это справедливо только для одного ядра. Стоит около 410 долларов. Мечта начинающего оверклокера. Core i5-11600K – вышел в первом квартале 2021 года. Имеет огромный запас производительности, хотя в синтетике отстаёт от нового Core i5-12600K с огромным отрывом. Стоит около 270 долларов.

– вышел в первом квартале 2021 года. Имеет огромный запас производительности, хотя в синтетике отстаёт от нового Core i5-12600K с огромным отрывом. Стоит около 270 долларов. Core i7-10700K – поступил в продажу во 2 квартале 2020 года. Предназначался для энтузиастов. Имеет 8 ядер, на одном из которых может брать тактовую частоту 5.1 ГГц. Всё это счастье стоило 380 долларов.

– поступил в продажу во 2 квартале 2020 года. Предназначался для энтузиастов. Имеет 8 ядер, на одном из которых может брать тактовую частоту 5.1 ГГц. Всё это счастье стоило 380 долларов. Core i5-10600K – прямой аналога указанного выше камня, но имеет меньше ядер, не такие высокие тактовые частоты и стоил до 270 долларов. Настоящий хит второй половины 2020 года.

– прямой аналога указанного выше камня, но имеет меньше ядер, не такие высокие тактовые частоты и стоил до 270 долларов. Настоящий хит второй половины 2020 года. Core i7-9700K – вышел в 4 квартале 2018 года. Был действительно революционным, ведь восьмое поколение могло предложить не больше шести ядер, в то время как здесь их целых восемь. Стоил 385 долларов.

Всё это было протестировано без разгона с использованием видеокарты GeForce RTX 3080. Мы не будем публиковать скриншоты, ведь достаточно уделить минуту своего внимания ролику ниже, чтобы понять простую истину: маркетинговая машина работает гораздо лучше, чем инженерный отдел. Увы, но разница между Core i7-9700K и Core i5-12600K минимальна и не превышает 10% в разрешении 1080р. В то же время есть тесты в разрешении 2К, которые доказывают простой факт: покупатели процессора Core i7-9700K могут вообще не волноваться о появлении в продаже новых камней, ведь реальной разницы нет.

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