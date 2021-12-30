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Core i5-12600K vs Core i7-9700K – насколько быстрее стали процессоры Intel в играх в тесте SH
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С тех далёких пор, когда мы подсели на компьютеры, производители чуть ли не каждый год радуют нас новыми поколениями более скоростных и продвинутых камней. Если обратить внимание на синтетические тесты, то за несколько лет производительность в среднем ценовом сегменте может удвоиться, а значит купив новенький камень не в 2018, а в 2020 году можно получить в 2 раза более быстрый системный блок. Как бы не так, ведь в реальности вообще ничего не меняется. Большая часть задач выполняется одинаково как на бюджетном Core i3, так и самом мощном Core i9-12900K. Это парадокс, ведь пользователи ожидают чего-то большего, а вынуждены довольствоваться цифрами на экране, уговаривая себя поверить в прирост fps, которого на самом деле нет.

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Сегодня мы изучим, как на самом деле обстоят дела с ростом производительности, ведь перед нами обычные игры. Что до участвующих в тесте процессорах, то мы рассмотрим каждый из них в отдельности:

  • Core i5-12600K – самый новый камень производства Intel. Обходит более дорогие процессоры AMD в синтетике и обладает поддержкой оперативной памяти DDR5. Может предложить 10 ядер, из которых 6 больших и 4 энергоэффективных. Стоит около 300 долларов, но в пересчёте на российские рубли выходит на 50 долларов дороже.
  • Core i7-11700K – мощный 8-ядерник, который в умелых руках должен брать рекорды скорости. В штатном режиме разгоняется до 5 ГГц, хотя это справедливо только для одного ядра. Стоит около 410 долларов. Мечта начинающего оверклокера.
  • Core i5-11600K – вышел в первом квартале 2021 года. Имеет огромный запас производительности, хотя в синтетике отстаёт от нового Core i5-12600K с огромным отрывом. Стоит около 270 долларов.
  • Core i7-10700K – поступил в продажу во 2 квартале 2020 года. Предназначался для энтузиастов. Имеет 8 ядер, на одном из которых может брать тактовую частоту 5.1 ГГц. Всё это счастье стоило 380 долларов.
  • Core i5-10600K – прямой аналога указанного выше камня, но имеет меньше ядер, не такие высокие тактовые частоты и стоил до 270 долларов. Настоящий хит второй половины 2020 года.
  • Core i7-9700K – вышел в 4 квартале 2018 года. Был действительно революционным, ведь восьмое поколение могло предложить не больше шести ядер, в то время как здесь их целых восемь. Стоил 385 долларов. 

Всё это было протестировано без разгона с использованием видеокарты GeForce RTX 3080. Мы не будем публиковать скриншоты, ведь достаточно уделить минуту своего внимания ролику ниже, чтобы понять простую истину: маркетинговая машина работает гораздо лучше, чем инженерный отдел. Увы, но разница между Core i7-9700K и Core i5-12600K минимальна и не превышает 10% в разрешении 1080р. В то же время есть тесты в разрешении 2К, которые доказывают простой факт: покупатели процессора Core i7-9700K могут вообще не волноваться о появлении в продаже новых камней, ведь реальной разницы нет.

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#intel #процессоры #тесты #core i5-12600k #core i7-9700k
3
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MaTbZelota
19:31
Core i5-12600K vs Core i7-9700K – насколько быстрее стали процессоры Intel в играх в тесте SH
F22
19:31
Ну это уже очень давно так. Процессоры развиваются очень медленно и заметного прироста нет. Зато в этом плюс. 10 лет можно на одном компе сидеть и за это время разок только видеокарту поменять.
Core i5-12600K vs Core i7-9700K – насколько быстрее стали процессоры Intel в играх в тесте SH
overandover
19:29
И что толку от 4гб\сек? Это же чисто в синтетике. У меня же сдох вертекс 3 на 60 гигов и какая-то стремная адата 480 гигов рыжая. хдд дох один раз в жизни.
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Jack Miller
19:26
Сам глучный. Все серваки, либо BSD либо Unix
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