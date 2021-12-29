А какую видеокарту AMD последних трёх лет вы считаете лучшей?

За последние годы AMD сделала несколько попыток отнять часть рынка игровых видеокарт у NVIDIA. Удивительно, но что-то постоянно мешает, создавая дополнительные препятствия и делая задачу откровенно невыполнимой. Возможно, всё дело в некомпетентности руководства, а может это комплексная проблема, когда маркетологи и аналитики не способны оценить изменения, происходящие на рынке. К примеру, кто мог предположить наступление полупроводникового кризиса в купе с коронавирусом?

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Сегодня мы с вами рассмотрим масштабное тестирование, проведённое авторами канала TheSpyHood. Они взяли 11 видеокарт AMD последних нескольких поколений и прогнали их через 14 современных игр. Ну а результат доступен ниже. Давайте кратко пройдёмся по каждой видеокарте, принимающей участие в тесте.

Radeon RX 5500 XT – пришла на замену Radeon RX 570, но оказалась настоящим провалом, поскольку имела явно завышенную цену и низкую производительность.

Radeon RX 5600 XT – должна была стать хитом продаж, но ребята из AMD изначально понизили скорость видеопамяти, а после начали разблокировать её на отдельных моделях. Это вызвано неприятие рынка, а вообще таких видеокарт было выпущено крайне мало. Такое ощущение, что AMD нарочно хотела сделать себе как можно хуже, убирая из магазинов перспективную модель.

Radeon RX 5700 – настоящий хит, который AMD решила убить, остановив производство графических чипов.

Radeon RX 5700 XT – её один хит, умер по той же причине. Данная модель до сих пор радует майнеров и геймеров, поскольку имеет огромный запас мощности.

Radeon VII – позиционировалась как убийца флагманов NVIDIA, но в итоге производство каждой видеокарты обходилось дороже, чем цена в магазине. Неудивительно, что AMD быстро вывела графический чип с рынка.

Radeon RX 6600 – суперхит, который мог бы стать самым продаваемым GPU на рынке за многие годы, но дефицит полупроводников попросту не даёт возможности выпускать достаточное количество продукции.

Radeon RX 6600 XT – аналогичная ситуация, когда налицо высокая производительность и минимальные поставки, из-за чего цена в три раза превышает рекомендованную.

Radeon RX 6700 XT – быстрая, но дорогая видеокарта, которая страдает из-за майнеров и перекупщиков.

Radeon RX 6800/ХТ – обе модели можно смело заносить в Красную книгу, поскольку встретить их в рознице почти нереально. Пришлись по вкусу майнерам, поэтому стоят жутко дорого.

Radeon RX 6900 XT – имеет два минуса: высокую цену из-за дефицита полупроводников и низкую эффективность в трассировке лучей. Лучшая видеокарта не только у AMD, но и на рынке за многие годы.

Условия тестирования просты: несколько разрешений с максимальной графикой. Оставляем вас наедине с роликом. Заметим, что идеальным выбором с нашей точки зрения является Radeon RX 6600 XT. Она не только выдаёт высокие показатели, но и почти везде оказывается приблизительно равна флагману предыдущего поколения Radeon RX 5700 XT.

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