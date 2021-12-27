Правительство ввело новый запрет на добычу криптовалют, но это пока не оказало должного эффекта

Борьба с незаконным майнингом только начинается. Фермеры по всему миру предпочитают либо не платить за электричество совсем, либо делать это по бытовым счётчикам. В некоторых европейских странах цены на энергоносители и без того высокие и не включают никаких субсидий, а вот в России тариф для бытовых нужд льготный, поэтому предприятиям приходится платить за себя и «за того брата». Поскольку майнеры не хотят платить даже на себя, то они стараются размещать свои фермы там, где электричество дешевле, а контроль со стороны государства ослаблен ввиду удалённости от центра. Ярким примером является Иркутская область, где фермеры откровенно бесчинствуют, оплачивая электричество не по 6 рублей за 1 кВт и выше, а всего 86 копеек.

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Меры против предприимчивых фермеров уже разрабатываются, а вот в Иране с электричеством туго. Какое-то время добыча Биткоина позволяла стране получать доступ к миллиардам долларам, поскольку Иран находился под жёсткими санкциями, что сильно ограничивало доступ к валюте. Похоже, в последнее время жителям страны не до долларов. Так, летом был введён мораторий на майниг из-за нехватки воды для электростанций. Это стало настоящим ударом для честных шахтёров, которые зарегистрированы в госреестре и платят налоги. Им пришлось ждать до сентября разрешения возобновить добычу Биткоинов, а вот подпольщики продолжали копать цифровое золото.

Похоже, фермы снова нужно закрывать, ведь из-за холодов и нехватки электричества иранцы могут просто замёрзнуть в своих домах. Государственная компания Tavanir, занимающаяся генерацией и распределением электричества, уже потребовала от майнеров отключить оборудование для добычи криптовалют. В правительстве поясняют, что это вынужденный шаг, ведь в ноябре началась тотальная экономия электричества. Пришлось отключить фонарные столбы в районах, где число преступлений меньше, чем в среднем по стране. В результате электростанции сэкономили немного топлива, но его всё равно не хватит для предотвращения веерных отключений. Это значит, что Иран может ждать энергетический и социальный коллапс, а виной всему подпольные майнеры, которые вообще не платят за использование электричества.

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По некоторым данным, зарегистрированные майнеры потребляют 300 МВт электричества в сутки, в то время как подпольщики расходуют до 3000 МВт. Представители криптосообщества Ирана требуют введения жёсткого контроля и пресечения деятельности нелицензированных ферм. Неясно, чем всё закончится, но уже сегодня честные майнеры не могут добывать криптовалюту. Одновременно с этим в местную прессу попадают фотографии гигантских подземных ферм, которые тянутся на сотни метров, сжигая огромное количество электричества. Правоохранительные органы только за последние месяцы прекратили деятельность более 6000 различных объектов по всей стране, остановив добычу на 220 000 устройствах. Но пока остановить незаконный майнинг не получается.