Илон Маск нарядил своего щенка в костюм Санта-Клауса

Илона Маска можно смело назвать отцом мемных криптовалют. Но не в привычном смысле, ведь он не участвует в создании всяких мусорных токенов и десятков бесполезных цифровых монет. Всё дело в том, что без Илона Маска все они бы лежали глубоко на дне и никогда не стали бы известны широкой общественности. К примеру, в ноябре основатель Tesla опубликовал шуточное сообщение, написав, что викинги были на Луне раньше американских астронавтов. В результате несколько мусорных монет вырвались в топ. Viking Swap подорожала на 800%, VikingChain увеличилась в цене на 329%, а Space Vikings – на немалые 150%.

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До этого Илон Маск публиковал серию сообщений, рассказав о планах купить щенка породы Сиба-ину. Позднее он всё же решился на этот шаг, а самого пса назвал Флоки. Этим воспользовались основатели криптовалюты Floki Inu, которые получили сотни миллионов долларов благодаря щенку Илона Маска. Сегодня они пытаются представить себя как респектабельные инвесторы и даже спонсируют футбольный клуб «Спартак-Москва», а также несколько зарубежных клубов. Floki Inu в последние месяцы испытывает сильное давление рынка, поэтому стабильно дешевеет. Назвать это катастрофой сложно, ведь общая стоимость всех выпущенных монет составляет 1.3 миллиарда долларов.

Утром 25 декабря Илон Маск решился на странную выходку. Он одел своего щенка в костюм Санта-Клауса и выложил фотографию в Твиттер, подписав: «Floki Santa». Как оказалось, существует криптовалюта Santa Floki, которая тут же отреагировала резким ростом на подобные сообщения. На момент написания данного материала Santa Floki подорожала на 520%, что позволило токену значительно увеличить не только общую стоимость, но и объём суточных торгов. Как видите, общая капитализация всех находящихся в эмиссии монет составляет 23.5 миллиона долларов, а суточные торги доходят до 13.7 миллиона.

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Что же, разработчики очередной мусорной криптовалюты умело воспользовались положением, ведь они целенаправленно создали Santa Floki в конце ноября явно ожидая подобных сообщений от Илона Маска. Отметим, что токен создан на блокчейне Binance Smart Chain. Это серьёзный проект, в который было вложено немало сил и денег, ведь разработчики прошли аудит на подтверждение соответствия смарт-контрактов в агентстве Dessert Finance. Представьте себе, пока Виталик Бутерин только думает о переходе на Proof-of-Stake, эти ребята уже активно выплачивают держателям монет 4% от каждой транзакции. Меньше чем за месяц торгов выплаты превысили 300 000 долларов, а значит криптовалюту впору называть прибыльной, ведь пока заблокированные миллиарды долларов в Эфире не принесли вкладчикам ни цента.