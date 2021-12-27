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27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 13 до конца декабря 2021 года
Изучаем список смартфонов первой волны, которым полагается новая MIUI 13
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Ожидается, что уже в ближайшие дни состоится официальный анонс новой прошивки MIUI 13. Первые стабильные китайские образы появятся уже 28 декабря, но будут доступны исключительно для китайских версий смартфонов Xiaomi. Это значит, что российские пользователи ещё долго не увидят новую прошивку на своих телефонах. Поскольку даже не было официального анонса, то и временные рамки пока никому не известны. А вот инсайдеры начали понемногу раскрывать названия аппаратов, участвующих в закрытой программе бета-теста.

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Скорее всего, представленный ниже список неполный, поскольку не включает многочисленных клонов и флагманских телефонов. И всё же, даже если предположить, что перед нами участники первой волны, то 27 смартфонов – это неплохое начало. Если присмотреться к списку внимательно, то в первую очередь бросается в глаза самая новая серия Mi 11. Вполне возможно, что вместе с MIUI 13 будет представлен новый флагман Mi 12 на борту с новой прошивкой, но это неточно.

Не менее важной частью обновления являются телефоны серии Mi 10, а вот Mi 9, похоже, остался за бортом технологического прогресса. Теоретически, он всё же может претендовать на прошивку в одной из последующих волн, но инсайдеры на этот счёт молчат. В первой волне и аппараты серии Redmi K 40. Это максимально приближённые к флагманам смартфоны, которые созданы для стирания границ между дорогими аппаратами и середняками. А вот телефонов серии POCO крайне мало. Возможно, эта оплошность будет устранена позднее.

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В числе последних значатся телефоны серии Redmi Note 10. Планы Xiaomi на восьмую серию предсказуемы - Redmi Note 8 (все вариации) не получат никакой MIUI 13, а вот некоторые из аппаратов девятой серии всё же могут получить новую прошивку. Ещё раз уточняем, что речь идёт о стабильной китайской MIUI 13, поэтому информация предоставляется в ознакомительных целях. Так как в списке исключительно флагманы и самые новые середняки, то сомневаться в появлении российской и глобальной версии MIUI 13 для них не приходится.

  1. Mi 11T Pro
  2. POCO X3 GT
  3. Mi 11
  4. Mi 10T Pro
  5. Mi 11 Ultra
  6. Mi 10T 
  7. Redmi K40 Pro
  8. Redmi K40 
  9. Mi 11X Pro
  10. Redmi Note 10 5G 
  11. Mi MIX 4
  12. POCO F2 Pro
  13. POCO F3
  14. Mi 10
  15. Redmi K40 Gaming
  16. POCO X3 Pro
  17. Mi 11X
  18. Mi 11i
  19. Mi 11 Lite 4G
  20. Redmi K40 Pro +
  21. Mi 10S
  22. Mi 11T
  23. POCO F3 GT
  24. Redmi Note 10 Pro
  25. Mi 10 Ultra
  26. Redmi Note 10 4G
  27. Mi 11 Lite 5G
#xiaomi #miui 13
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