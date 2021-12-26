Изучаем результаты опроса, проведённого на сайте 3Dcenter

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В последнее время мы фиксируем снижение стоимости видеокарт в российской рознице. Казалось, что это позволит геймерам улучшить своё положение, но на самом деле активизировались только майнеры, которые начали скупать наиболее эффективные в добыче Эфира модели с высоким хешрейтом. Увы, но это не первый раз в 2021 году, когда мы видим кратковременное падение цен на видеокарты. Почитать об этом можно в нашем материале.

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Журналисты сайта 3Dcenter стараются держать руку на пульсе. Они часто публикуют мнение тех или иных экспертов, но не забывают и о позиции простых геймеров. В ходе недавнего опроса они выяснили, насколько высокие цены на видеокарты стали проблемой для читателей сайта. Кроме того, авторы опроса интересуются планами пользователей на будущее. Давайте рассмотрим график и разберёмся в его основных деталях.

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