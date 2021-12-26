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62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
Изучаем результаты опроса, проведённого на сайте 3Dcenter
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В последнее время мы фиксируем снижение стоимости видеокарт в российской рознице. Казалось, что это позволит геймерам улучшить своё положение, но на самом деле активизировались только майнеры, которые начали скупать наиболее эффективные в добыче Эфира модели с высоким хешрейтом. Увы, но это не первый раз в 2021 году, когда мы видим кратковременное падение цен на видеокарты. Почитать об этом можно в нашем материале.

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Журналисты сайта 3Dcenter стараются держать руку на пульсе. Они часто публикуют мнение тех или иных экспертов, но не забывают и о позиции простых геймеров. В ходе недавнего опроса они выяснили, насколько высокие цены на видеокарты стали проблемой для читателей сайта. Кроме того, авторы опроса интересуются планами пользователей на будущее. Давайте рассмотрим график и разберёмся в его основных деталях.

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  • Итак, 21% опрошенных заявили, что уже умудрились купить видеокарту NVIDIA или AMD. Это значит, что они ничего не ждут и довольны своим положением. Ещё 17% в очередной раз изучили цены на видеокарты и пришли к выводу, что стоит остаться на текущей видеокарте. В данном случае не указываются сроки и мотивы, но суть в том, что эта группа также не планирует ничего менять. Получается, что 38% относительно довольны своим положением. Никто не сказал, что им комфортно, но в данном случае важны только факты.
  • Что до всех остальных 62%, то эти пользователи ищут возможность купить новую видеокарту, но имеют на этот счёт разные мнения. 18% планируют пассивно ждать скидок и не планируют предпринимать на этот счёт каких-либо действий. При этом 7% из них – это фанаты NVIDIA, которые хотели бы видеть в своей системе продукцию этой компании, а 11% – фанаты AMD. Отдельно указывается, что речь о последнем поколении Ampere и RDNA2, ведь был ещё и более общий вопрос.
  • Так, для 23% просто хотели бы более мощную видеокарту, а её принадлежность к новым поколениям для них не так важна. Почему бы и нет, ведь GeForce RTX 2060 отлично подходит для игр в разрешении 1080р, а GeForce RTX 2080 ещё долго будет тянуть все игры в 2К на максимальных настройках графики.
  • Оставшиеся 23% устали от постоянных ожиданий и будут спокойно сидеть до тех пор, пока в продаже не появятся видеокарты следующего поколения. Речь об архитектурах Lovelace и RDNA 3. Стоит отметить, что авторы опроса явно забыли о скором появлении линейки видеокарт производства Intel. Вполне возможно, что синим удастся улучить положение на рынке за счёт правильно продуманной ценовой политики и достаточного количества графических чипов в рознице.  
#видеокарты #опрос
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