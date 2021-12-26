Речь идёт о фиксированной частоте ядра, а также дополнительных настройках

Несмотря на приближающийся Proof-of-Stake и обновление Ethereum 2.0, многие люди уверены, что майнить на видеокартах можно будет вечно. Сколько времени отмерил Виталик Бутерин шахтёром, неясно, но тот факт, что это самое время подходит к концу, уже не вызывает сомнений. И всё же, если вы решили, что сегодня самое время начать копать Эфир, то лучше это делать профессионально. Подумайте сами: вы купили ферму на 8 видеокарт, начали их настраивать, превратили в хлам несколько штук. А могли бы правильно настроить некоторые параметры разгона, что позволило бы видеокарте проработать до наступления PoS. Ясно, что продавать бывший в употреблении хлам придётся с большим дисконтом, но в таком случае вы порадовали бы двух геймеров, а так просто теряете время и деньги.

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По мнению автора канала ПРО100 Майнинг, прежде всего нужно установить правильное значения для Power Limit. Вместе с настройками тактовой частоты и скорости видеопамяти это даст вам стабильность вместо постоянных прыжков и прожорливой системы. Каких-то общих показателей для всех видеокарт нет. Мало того, даже в пределах одного графического чипа (например, GeForce RTX 3060 Ti) приходится устанавливать разные параметры. Именно поэтому тактовую частоту придётся подбирать самостоятельно.

Не менее важно установить фиксированную частоту ядра. Автор ролика делает это двумя способами, но мы рассмотрим только один. Он гораздо проще и эффективнее. Заранее предупреждаем, что не все программы для добычи Эфира умеют это делать. К примеру, популярная версия T-Rex больше подойдёт для продвинутых майнеров, а вот в NBMiner сделать это легко и просто. Блогер предлагает прописать тактовую частоту ядра в батнике (пакетный файл, содержащий те или иные команды). Это позволит получить стабильную работу видеокарты. Стоит отметить, что сам автор ролика не считает плавающую частоту ядра проблемой, но многие майнеры пишут, что это приводит к преждевременному выходу видеокарты из строя.

Ещё раз поясняем, что определить оптимальную тактовую частоту для тех или иных параметров своей видеокарты вы должны самостоятельно методом проб и ошибок. Главное не перестараться, хотя в большинстве случаев видеокарта просто сбросит завышенные параметры. А вот работа 24/7 на высоких тактовых частотах может привести к перегреву, что грозит проблемами и даже выходом графического чипа из строя. Правильные параметры оказывают позитивное влияние на температуру и энергопотребление, при этом не должны влиять на хешрейт. Больше информации можно почерпнуть в ролике ниже.

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