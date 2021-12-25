Выпущена первая дорожная карта, в рамках которой очерчен переход на стейкинг и отказ от традиционного майнинга для Догикоина

Спустя годы наследие Сатоши Накамото уже не кажется таким идеальным. Несомненно, Биткоин изменил мир, но стать народной криптовалютой, которая позволит любому энтузиасту заработать немного денег при помощи майнинга, активу так и не удалось. Сегодня большую часть монет удерживают Киты и криптовалютные биржи, все остальные владеют крохами и никак не влияют на те или иные решения, которые принимаются сообществом избранных. Примерно такая же ситуация и с Эфиром, 50% от полной эмиссии которого было сгенерировано в первый день существования криптовалюты. В связи с этим Илон Маск считает Биткоин криптовалютой для богатых, предлагая отдавать предпочтение Догикоину (Dogecoin).

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Как мы могли убедиться, все подобные заявления ложны, ведь в реальности половина всех монет принадлежат нескольким людям, которые уже давно стали миллиардерами, не переставая извлекать выгоду из своего положения. И всё же, Илон Маск и многие другие предпочитают называть Догикоин народной криптовалютой. Если помните, то летом была создана Dogecoin Foundation, одним из членов которой стал Виталик Бутерин, который не только придумал Эфир, но и до сих пор является официальным лицом проекта и одним из главных разработчиков. Могло показаться, что Виталик больше интересуется своей криптовалютой, но это не так, ведь ему хватает времени на решение проблем Догикоина.

Недавно на официальном сайте Dogecoin Foundation появилась дорожная карта, в рамках которой мемная криптовалюта будет развиваться последующие годы. На самом деле представленная информация больше напоминает анонс, поскольку конкретных данных опубликовано не было. В очередной раз упоминается Виталик Бутерин, а также некие влиятельные друзья и инвесторы, которые готовы помочь Догикоину в развитии. Одним из ключевых моментов должен стать отказ от майнинга. Да, именно так. Если вы копали у себя на даче виртуальных собак, то вскоре сделать это будет невозможно.

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Разработчики пишут, что приняли решение перейти с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Таким образом, количество железа, участвующего в добыче Догикиона, больше не будет иметь значения, а любой владелец монет сможет получать выгоду за счёт стейкинга. В качестве отправной точки значится начало 2022 года, но более точных дат нет. Вполне возможно, что разработчики и сами пока не знают подробностей, ведь очень многие будет зависеть от успеха запуска сети Ethereum 2.0.