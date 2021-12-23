Самая быстрая игровая видеокарта поступит в продажу уже 27 января

Насколько велика разница между Radeon RX 6900 ХТ и GeForce RTX 3090 в реальных играх? А между GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 ХТ? Может показаться, что дать ответ на эти вопросы легко, только вот в реальности в некоторых проектах побеждают красные, в то время как в других – зелёные. Солидный отрыв есть только в трассировке лучей, но и спустя 3 года после своего появления данная технология остаётся нишевой, а значит интересует минимальное количество геймеров. Но всё это мелочи, которые интересуют только энтузиастов, в то время как и NVIDIA и AMD стремятся выпустить самую быструю видеокарту. В конце концов – это отличная возможность доказать всем, что именно ваш продукт находится на пике производительности, а значит должен взывать желание стать сопричастным с победителем.

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Судя по всему, в январе наступит время выхода суперфлагмана NVIDIA. Неясно, кому вообще нужна видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, но встретить её приветственными возгласами мы с вами обязаны. Итак, перед нами действительно самый скоростной пользовательский графический чип на планете. NVIDIA не стала халтурить, выпустив отдельный GPU GA102-350. Если сравнивать напрямую с GeForce RTX 3090, то новинка не выглядит таким уж большим прорывом, но это не так важно, ведь главная задача состоит не в том, чтобы обойти текущий флагман на 10% в играх, а доказать, что именно NVIDIA является сегодня номером 1 на рынке видеокарт.

GeForce RTX 3090 Ti получит чуть больше ядер CUDA (10 752 против 10 496), слегка улучит показатели в трассировке лучей и позволит оверклокерам экспериментировать с разгоном за счёт наличия 450 Вт из коробки. Но самым значительным станет наличие суперскоростной видеопамяти, которую удалось разогнать до невероятных 21 Гбит/с. Это даёт нам пропускную способность на уровне 1008 Гб/с против 936 Гб/с на текущем флагмане. Изменится и система охлаждения, поскольку увеличение на 100 Вт не может обойтись без более эффективного отвода тепла. Вполне возможно, что NVIDIA решит оснащать подобные видеокарты системой жидкостного охлаждения, что позитивно скажется как на стабильности самого графического чипа, так и придаст ему вес в глазах потенциальных покупателей.

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Несомненно, для GeForce RTX 3090 Ti найдутся правильные тесты, в которых рост производительности достигнет двухзначных значений. Мы так же не сомневаемся в том, что видеокарта найдёт своего покупателя. Согласно последним данным, 27 января могут начаться официальные продажи нового суперфлагмана. Учитывая тот факт, что сегодня цены на видеокарты выросли до трёх раз, то даже сложно предположить, сколько партнёры NVIDIA попросят за новинку. Если вдруг вы увидите в магазине такую видеокарту за 5000 долларов, не удивляйтесь.