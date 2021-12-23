Если вы решите разместить у себя дома небольшую майнинговую ферму, то оплата за электричество будет невысокой. Причина в относительно небольшой плате за электричество, которая начисляется бытовым потребителям в РФ. В скором времени такая практика может измениться, а майнеров переведут на промышленные тарифы, превышающие льготные для населения в разы. Вообще попытки подключения к электросетям без учёта использованной энергии фиксируются во многих странах, но далеко не везде это явление носит массовый характер. Возможно, всё дело в суровых наказаниях за подобные действия.
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Всё это приводит к тому, что майнеры в других странах не только занимаются сжиганием электричества, но и пытаются оптимизировать расходы. К примеру, компания MetaMining, владеющая более 30 000 устройств на Ближнем Востоке (штаб-квартира в Дубае), сообщила о создании новой технологии, позволяющей снизить дополнительное потребление энергии в 6 раз. Согласно официальным данным, охлаждение такой большой системы должно быть не только продуманным, но и требует огромных энергоресурсов. Технология под названием «Водяная завеса» способна решить данную проблему.
Обычно, за отвод воздуха отвечают огромные вентиляторы, но инженеры MetaMining используют специализированные контейнеры, внутри которых находятся сотни комплектов оборудования, плотно прилегающих к стенам. В свою очередь уже в стенах циркулирует сложная сеть труб с охлаждающей жидкостью. В результате система становится крайне эффективна, а потребление энергии уходит только на работу самих устройств для добычи Биткоинов. Отдельно отмечается, что на разработку новой технологии ушли долгих два года инноваций, а все будущие проекты MetaMining будут основаны на контейнерах Algeco.
Немалый плюс также заключается в ускоренном развёртывании оборудования для добычи криптовалюты. Установка майнеров внутри зданий может длиться несколько месяцев, поскольку это сложный и кропотливый процесс, требующий присутствия опытных инженеров и других специалистов. Новая технология делает процесс настолько простым, что начать копать Биткоины можно уже через несколько дней. Также сообщается, что MetaMining использует только чистую энергетику, добытую с помощью солнечных электростанций. В будущем все указанные выше факторы приведут к расширению производственной базы, а новые мощности будут открываться быстрее, захватывая всё новые регионы. А вот планов поделиться своими наработками с конкурентами у MetaMining нет, также как нет и желания лицензировать свои наработки.