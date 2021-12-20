Есть ли разница между 4К и 8К и монитор с каким разрешением стоит покупать прямо сейчас? Давайте разбираться

Для начала немного теории. Сегодня есть общепризнанный стандарт, отвечающий тому или иному разрешению дисплея. Одновременно существуют альтернативные версии, которые не вписываются в норму, поскольку выпускаются производителями мониторов в качестве эксперимента или же требуются для узкоспециальных целей. Это значит, что мы исходим из общепринятых данных, которые являются таковыми на данный момент.

реклама

HD – 1280х720р. Данное разрешение экрана имеет размер чуть меньше 1 Мп и считается устаревшим. Его более распространённая версия 1366x768р широко применялось в ноутбуках и, согласно статистике Steam, используется в качестве рабочей на 7.2% всех мониторов.

Full HD – 1920х1080р или 2 Мп. В данном случае речь идёт о наиболее популярном разрешении дисплея, которое является основным на 69% всех мониторов.

2К – 2660х1440р или 4 Мп. Сюда же прилегают 2560x1600р и 2560x1080р. Последние не являются такими популярными как общепринятый стандарт. Есть все основания полагать, что на место Full HD претендует именно 2К, поскольку распространение более продвинутых стандартов идёт слишком медленно.

4К – 3840х2160р или 8 Мп. Причислять разрешение 3440x1440р к 4К будет неверным, поскольку последнее имеет разрешение всего 5 Мп. Перспективный стандарт, но уже 5 лет не способный вырваться из ограничений, накладываемых медленным ростом производительности видеокарт и постоянным ростом системных требований для игр.

8К – 7680-4320р или 33 Мп. Это настоящий технологический прорыв, доступный ограниченному количеству пользователей. Ещё как минимум 10 лет не будет массовым.

Может показаться, что между Full HD и 8К настоящая пропасть. Так ли это? Авторы канала Benchmark запустили Hitman 3 во всех указанных выше разрешениях, а после скомпоновали в одно видео. Мы предлагаем взглянуть на 2 сравнительных скриншота, которые доказывают простую истину: дело не только в недостаточной производительности видеокарт. Обратите внимание, что самый большой разрыв есть между HD и Full HD. После этого разница стирается. Возможно, всё дело в том, что у автора данного материала монитор не 8К, но особой разницы нет даже между Full HD и 4К.

После приближения картинки мы видим несомненные преимущества 4К над Full HD, а вот 8К мало чем отличается от 4К. При этом вполне достаточным даже после 4-кратного приближения видится 2К. Очевидно, что попытки навязать нам мониторы высокого разрешения провалились. Телевизоры 4К вытеснили свои соперников, но случилось это только потому, что так захотели сами производители, предложившие нам 4К по народным ценам. В то же время рассматривать 4К и тем более 8К для игр сегодня преждевременно. Кроме монитора вам понадобится более мощная видеокарта, а визуальный эффект далеко не самый явный и теряется в пылу сражения или путешествия по виртуальному миру РПГ.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде



