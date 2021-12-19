Результаты предварительных тестов говорят о том, что даже интегрированная видеокарта на процессорах Ryzen 6000 Rembrandt сможет обойти новую дискретную линейку видеокарт NVIDIA

В начале декабря в сети появились результаты тестирования ещё не анонсированных процессоров Ryzen 6000, известных под кодовым названием Rembrandt. Предполагается, что ноутбуки на их основе поступят в продажу в начале 2022 года, а вот на стационарные ПК подобные камни заглянут только к лету. Ожидается, что AMD снова воспользуется старой платформой AM4, а вот к материнским платам вопросов пока слишком много. Дело в том, что инсайдеры намекают на поддержку оперативной памяти DDR5, в то время как все существующие в продаже чипсеты поддерживают исключительно DDR4. Поскольку пока до выхода слишком далеко, лучше сосредоточится на результатах тестов, которые выглядят очень перспективно. Так, в 3DMark 13 TimeSpy интегрированная видеокарта смогла обойти популярную дискретную GeForce GTX 1050 Ti.

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К чему эта информация? Дело в том, что несколько дней назад NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 2050 и MX500. Обе выглядят как гости из далёкого прошлого и рассчитаны на тех, кто вообще не разбирается в данной теме. Особенно хорошо будут продаваться ноутбуки на базе GeForce RTX 2050, предполагающей наличие трассировки лучей и высокую производительность. Как оказалось, производительность здесь весьма посредственная как для 2022, а ведь именно весной следующего года и появится в продаже новая серия видеокарт. GeForce RTX 2050 сможет предложить 64-битную шину и низкую тактовую частоту (1477 МГц). Количество ядер-CUDA аналогично более мощной GeForce RTX 3050 (2048 ядер), но последняя имеет показатель TGP до 85 Вт, в то время как GeForce RTX 2050 – только 45 Вт. Но куда интереснее изучить просочившиеся тесты.

Как видите, в том же 3DMark 13 TimeSpy GeForce RTX 2050 вытягивает 3369 баллов, а ещё более бюджетная MX500 и с большим трудом выжала 2500 попугаев. Получается, что перед нами падение производительности на 45% по сравнению с GeForce RTX 3050, но в данном случае речь о GeForce RTX 2050, в то время как MX500 теряется в самом низу списка. Нужно понимать, что речь идёт о дискретных видеокартах, а в начале материала мы говорили о том, что интегрированный графический чип на процессорах Ryzen 6000 уже сегодня демонстрирует показатель в 2700 баллов.

Скорее всего, в последнем случае перед нами был мобильный вариант, который появится именно на ноутбуках, тогда как на стационарных компьютерах на основе Rembrandt мы увидим отсутствие ограничений в потреблении энергии и ещё более внушительные показатели в тестах и реальных играх.