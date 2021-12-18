А вот в тестах на одно ядро победа осталась за Ryzen 5 5600X

Незадолго до того, как Трамп решил объявить Китаю торговую войну, между AMD и компанией из Поднебесной был заключён договор о совместном производстве процессоров. Увы, но всё ограничилось только первым поколением, поскольку после этого красные вынуждены были поспешно выходить из соглашения. Вот только нужная китайцам продукция была создана. Речь идёт о процессорах Hygon. Они построены на 14-нм технологическом процессе и выполнены по архитектуре Zen. Освоен выпуск серверных камней, которые имеют до 32 ядер, а значит почти идентичны первой серии EPYC. Также производятся и потребительские чипы, но обнаружить их за пределами Поднебесной крайне сложно.

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Один из таких процессоров – Hygon C86 3185 был протестирован в различных бенчмарках. На самом деле речь идёт сразу о двух 8-ядерных камнях. Поскольку в большинстве случае китайцы припаивают их на материнскую плату, то определить разъём крайне сложно, но теоретически, он должен соответствовать AM4. После того как AMD резко ретировалась, китайцы вынуждены были самостоятельно допиливать почти готовые камни. Это немного снизило их эффективность. Так, участвующие в тесте Hygon C86 3185 получили штатную тактовую частоту 2 ГГц и могли разгоняться до 3.4 ГГц. По сути – это Ryzen 7 1700X со сниженными частотами, но идентичным TDP на 95 Вт.

В качестве соперника был выбран 6-ядерный Ryzen 5 5600X, получивший более новые ядра Zen 3 и созданный по 7-нм техпроцессу, что выгодно отличало его от китайских собратьев. И всё же, 2 процессора смогли показать интересные результаты: в Blender и x264 HD Benchmark пара Hygon C86 3185 обходят Ryzen 5 5600X на 23% и 33% соответственно. Точно такая же ситуация в многоядерных тестах Cinebench R20 и R23, где гости из Поднебесной оказались впереди на 12% и 13%. А вот в одноядерных дисциплинах всё плохо. Система из двух Hygon C86 3185 отстала от Ryzen 5 5600X показал на 97% и 135% в Cinebench R20 и R23 соответственно, а в PCMark 10 – на 59%.

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Эксперты поясняют, что сегодня китайцы не стремятся обойти Intel или AMD по скорости. Главная задача, которая остро стоит на повестке дня – это обеспечить основные отрасли процессорами собственного производства, что позволит снизить зависимость от западных технологий. Иногда здесь случаются прорывы, но пока китайские компании сильно ограничены санкциями, а доступ к прорывному 5-нм техпроцессу предоставляется исключительно избранным партнёрам TSMC, а каждое имя в списке одобрено чиновниками из Госдепа.