Не секрет, что большая часть видеокарт куплена майнерами. Пожалуй, единственные, кто до сих пор утверждает обратное – это NVIDIA и AMD. Руководители обеих компаний заявляют, что майнеры не оказывают решающего влияния на рынок видеокарт, поскольку именно геймеры являются основными потребителями игровых решений. Хорошо бы показать Лизе Су и Дженсену Хуангу весёлую ферму на 7000 видеокарт GeForce RTX 3070, которые стоили своему владельцу инвестиций в районе 7 миллионов долларов. Возможно, они объяснили бы нам, как майнер может выйти на контакт с производственным отделом NVIDIA, заказывая тысячи видеокарт по прямым поставкам.
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Поскольку геймеры не в состоянии покупать игры за 100 000 рублей, то некоторые из них пытаются найти альтернативные решения. По данным AliExpress Россия, за три месяца осени жители РФ стали покупать видеокарты на площадке в 8.2 раза чаще, чем за аналогичный период 2020 года. При этом выбор сместился с мощных игровых решений, которые в Китае всегда стоили дешевле, на преимущественно бюджетные модели. Первая пятёрка выглядит следующим образом:
- На первом месте старушка GeForce GTX 960. Карта появилась в продаже в далёком 2015 году, поэтому с большим трудом тянет на игровую.
- На втором месте Radeon RX 580. Здесь вопросов нет, поскольку в разрешении 1080р данная модель всё ещё актуальна.
- На третьем GeForce RTX 3060 Ti. Здесь всё не так очевидно, ведь перед нами мощная игровая карта.
- На четвёртой позиции Radeon RX 590. AMD явно поторопилась, когда перестала выпускать данную модель. Сегодня она могла бы стать как отличным продуктом для майнеров, так и лучшим другом для геймеров.
- На почётном пятом месте GeForce GTX 1660. Здесь всё логично, ведь российские продавцы просят за подобные видеокарты 65 000 и дороже.
Несмотря на то, что первой пятёрке присутствуют довольно мощные модели, большинство купленных на AliExpress видеокарт представляет собой устаревшие графические чипы. Их стоимость не превышает 30 000 рублей, а среднее количество памяти равняется 4 Гб. Сегодня этого недостаточно даже для онлайн шутеров, которые постоянно развиваются, осваивая новые технологии.
Отдельно отмечается внезапный рост спроса на процессоры, при этом самым популярным стал Ryzen 5 5600X. Кроме того, российские пользователи начали скупать бюджетные жёсткие диски. Цены на многие и них в Китае не превышают 4000 рублей, а ёмкость не равна 1 Тб.