Представители AliExpress Россия назвали 5 самых популярных видеокарт осени 2021 года, которые покупали российские геймеры

Не секрет, что большая часть видеокарт куплена майнерами. Пожалуй, единственные, кто до сих пор утверждает обратное – это NVIDIA и AMD. Руководители обеих компаний заявляют, что майнеры не оказывают решающего влияния на рынок видеокарт, поскольку именно геймеры являются основными потребителями игровых решений. Хорошо бы показать Лизе Су и Дженсену Хуангу весёлую ферму на 7000 видеокарт GeForce RTX 3070, которые стоили своему владельцу инвестиций в районе 7 миллионов долларов. Возможно, они объяснили бы нам, как майнер может выйти на контакт с производственным отделом NVIDIA, заказывая тысячи видеокарт по прямым поставкам.

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Поскольку геймеры не в состоянии покупать игры за 100 000 рублей, то некоторые из них пытаются найти альтернативные решения. По данным AliExpress Россия, за три месяца осени жители РФ стали покупать видеокарты на площадке в 8.2 раза чаще, чем за аналогичный период 2020 года. При этом выбор сместился с мощных игровых решений, которые в Китае всегда стоили дешевле, на преимущественно бюджетные модели. Первая пятёрка выглядит следующим образом:

На первом месте старушка GeForce GTX 960. Карта появилась в продаже в далёком 2015 году, поэтому с большим трудом тянет на игровую.

На втором месте Radeon RX 580. Здесь вопросов нет, поскольку в разрешении 1080р данная модель всё ещё актуальна.

На третьем GeForce RTX 3060 Ti. Здесь всё не так очевидно, ведь перед нами мощная игровая карта.

На четвёртой позиции Radeon RX 590. AMD явно поторопилась, когда перестала выпускать данную модель. Сегодня она могла бы стать как отличным продуктом для майнеров, так и лучшим другом для геймеров.

На почётном пятом месте GeForce GTX 1660. Здесь всё логично, ведь российские продавцы просят за подобные видеокарты 65 000 и дороже.

Несмотря на то, что первой пятёрке присутствуют довольно мощные модели, большинство купленных на AliExpress видеокарт представляет собой устаревшие графические чипы. Их стоимость не превышает 30 000 рублей, а среднее количество памяти равняется 4 Гб. Сегодня этого недостаточно даже для онлайн шутеров, которые постоянно развиваются, осваивая новые технологии.

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Отдельно отмечается внезапный рост спроса на процессоры, при этом самым популярным стал Ryzen 5 5600X. Кроме того, российские пользователи начали скупать бюджетные жёсткие диски. Цены на многие и них в Китае не превышают 4000 рублей, а ёмкость не равна 1 Тб.