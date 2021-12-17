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Российские магазины скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6900 XT подешевела на 55 000 рублей
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В начале октября начался новый виток роста цен на криптовалюты. Если первого числа Биткоин стоил 48 тысяч долларов, то уже к 6 числу он перешагнул за 55 тысяч, а 15 вырос до 61 700 долларов. 20 наступил пик, когда цифровое золото можно было продать за 66 000 долларов и дороже, а после рынок сделал небольшую передышку, поднимаясь и опускаясь волнообразно, что позволяло Китам умело манипулировать трейдерами, скупающими криптовалюту на максимумах, а после сдававшим её во время всеобщей паники. Последний раз Биткоин стоил дороже 60 тысяч долларов 17 ноября, а после уже не возвращался к подобным значениям. Это значит, что почти месяц рынок криптовалют медленно проседал, теряя и добирая по несколько тысяч в день.

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Логика подсказывала, что видеокарты должны были начать дешеветь сразу же после входа в нестабильную фазу, вот только ритейлеры думают иначе. Только 15 декабря в российских магазинах стали появляться скидки, о которых мы сегодня и поговорим. Пожалуй, наиболее интересные позиции за видеокартами производства AMD. Radeon RX 6600 потеряла 7 тысяч рублей, что позволяет купить её за 68 000. В данном случае речь о разогнанной модели, выпущенной силами ASUS. Она получила буст до 2491 МГц, позволяя добрать несколько fps в самых сложных игровых моментах.

Radeon RX 6600 XT подешевела на 9000 рублей и предлагает не только отличную производительность, обходя мегапопулярную GeForce RTX 3060, но и неплохо себя показывает в майнинге. 75 тысяч рублей – это всё ещё слишком много для геймеров. Если представить, что Эфир не начнёт дорожать до Нового года, то нас ждут ещё более щедрые предложения.

Куда более интересна Radeon RX 6900 XT, которая сбросила 55 000 рублей. Сегодня купить карту производства Gigabyte можно за 166 тысяч рублей, хотя ещё недавно вам потребовалась бы выложить немыслимые 220 тысяч. Покупателей данного шедевра ждёт ультимативная скорость во всех играх и полная уверенность, что ещё несколько лет они смогут не задумываться о настройках, выкручивая всё на максимум. Подобная видеокарта потребует от вас не только денег, но и мощного блока питания. Производитель рекомендует 850 Вт и выше. В данном случае лучше сделать запас, поэтому без 1000 Вт не обойтись.

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Совсем неожиданно подешевела GeForce GTX 1050 Ti. Как видите, это вызвало некоторый ажиотаж среди геймеров, купивших её в количестве 22 единиц за 16 декабря. 2000 рублей – это далеко не самая выгодная скидка, но в данном случае стоит учитывать, что это одно из самых выгодных предложений на рынке. По сути, только GeForce GTX 1050 Ti позволяет вам играть во все игры при стоимости в 25 000 рублей. Настройки графики придётся снижать, но для многих такое решение кажется оптимальным.

#видеокарты #скидки
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