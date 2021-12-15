Пока крупные корпорации только готовятся выпустить свои метавселенные, мы сможем прочувствовать новый опыт в игре В S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сегодня следование традициям и консерватизм не являются главными трендами финансового сектора. Развитие криптовалют привело к появлению многочисленных ответвлений в виде виртуальных уток, котиков и любых других NFT-токенов, каждый из которых предлагает что-то новое, вызывающее ажиотаж среди новоприбывших. Судя по всему, новым трендом ближайших лет станут метавселенные. Первопроходцы не только готовят масштабные проекты, но и уже начали получать огромные прибыли. К примеру, под руководством знаменитого Питера Молинье (Fable, Black & White) создаётся игра Legacy. На самом деле это не совсем игра, а некое пространство, где геймеры смогут покупать землю, строить, создавать вещи и вести активный образ жизни. Игра основана на блокчейна, а первые покупатели начали захватывать мир ещё до официального выхода. Сообщается, что на 15 декабря уже продано различных участков на 53 миллиона долларов.

реклама

Как видите, тема крайне привлекательна, а значит будет развиваться. Видимо на планете достаточно людей, которым не куда тратить свои деньги, поэтому они будут их сливать в новую метавселенную по игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Именно об этом сообщили представители студии GSC Game World. Почитать интервью с разработчиками можно по данному адресу, мы же перечислим наиболее интересные моменты. Уже в январе на платформе DMarket появится возможность дать игровому персонажу своё лицо. Права продадут на аукционе, но точных правил и условий пока нет. В феврале точно таким же образом выставят на продажу набор предметов, которые можно купить в виде NFT-токенов и использовать для своего персонажа в игре. Все предметы носят косметический характер и не дают никаких преимуществ владельцу.

Разработчики не раскрывают всех карт, но уверяют нас в том, что имеют обширные планы на метавселенную. Представители студии готовы рассмотреть предложения от третьих сторон, а в будущем готовят не только предметы, но и награды в виде цифровых токенов. В GSC Game World отмечают, что покупателям однопользовательской игры дадут мультиплеер бесплатно, а всё остальное – это уже выбор каждого. Если вы не захотите становиться участником метавселенной, то всё равно сможете получать полноценный игровой опыт.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Отличная идея, не находите? Вскоре в каждой новой игре появится своя метавселенная. Увы, это явно не то, что имелось в виду под огромным виртуальным миром с безграничными возможностями, но деньги ведь не пахнут. Нужно быстрее продавать хомячкам разноцветное оружие и потёртые сапоги в NFT, а уж е потом никого не волнует, что новый владелец будет делать со своим сокровищем.