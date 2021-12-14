Британский регулятор озвучил свою позицию по вопросу компенсаций гражданам страны

Сегодня разговоры о криптовалютах можно услышать практически везде. Биткоин интересует школьников, рассуждающих о неких счастливчиках, разбогатевших благодаря покупке монет на деньги, выданные на пачку чипсов. Более взрослое поколение кусает локти, обсуждая шанс купить криптовалюту, которым так и не удалось воспользоваться, ну а студенты обдумывают, где бы взять денег для вливания в цифровое золото прямо сейчас. К сожалению, многие ничего не знают о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюты.

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Биткоин относительно стабилен, ведь его цена чаще всего падает на 30-40%, что позволяет сохранить какую-то часть вложений, а вот мемные криптовалюты могут за ночь подешеветь в десятки и даже сотни раз. А ведь есть ещё и мошеннические проекты, отличить которые от респектабельных бывает сложно. Вспомните хотя бы токен по сериалу Игра в кальмара. Ажиотаж привёл к огромному спросу, а создатели криптовалюты просто растворились в воздухе. Неясно, ищет ли их кто-то, но подобных ситуаций происходит множество.

Несколько дней назад был совершён взлом платформы Vulcan Forged, занимающейся торговлей NFT-токенами. Всего было выведено 4.5 миллиона монет PYR на сумму более 100 миллионов долларов. Нужно понимать, что это один из череды случаев, а вся ответственность ложится на плечи владельцев маркетплейса. Нередки случаи, когда площадки оказывались неспособны выплатить компенсацию, но в обычной жизни такого не происходит. Дело в том, что все финансовые заведения защищены государственными гарантиями. Это значит, что при любых мошеннических действиях и кражах вкладчики получат свои деньги. Только не в случае с криптовалютами.

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Любопытное и очень показательное мнение на этот счёт высказал Нихил Рати, занимающий пост главы Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). По его словам, он категорически против выплат потерпевшим от действий мошеннических операций с криптовалютой. Граждане должны понимать, что Биткоин и его аналоги пока никак не регулируются государством. При этом не так давно FCA выделило 15 миллионов долларов на рекламную компанию, направленную на разъяснение рисков по инвестированию в криптовалюты. Нихил Рати уверен, что ждать от государства компенсации граждане не должны, поскольку многие из них против введения жёстких правил контроля за криптовалютами. Получается, что люди хотят оставаться анонимными и не платить налоги, владея цифровыми активами, но бегут за помощью к государству, после того как были обмануты мошенниками.