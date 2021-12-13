Лиза Су и другие руководители AMD снизили стоимость компании продав сотни тысяч акций

Если сегодня мы посмотрим на курс AMD за месяц, то может показаться, что компания в большой беде. Если в конце ноября одна ценная бумага продавалась по цене 161 доллара, то сегодня она торгуется за 137 долларов. В то же время достаточно отмотать время на несколько дней назад, как всё встанет на свои места.

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Выход процессоров Ryzen 1-го поколения никак не повлиял на стоимость акций красной команды. Продажи шли вяло и только к третьему поколению стало ясно, что AMD начинает возвращать рыночную долю. В начале января 2020 года ценные бумаги компании впервые в истории перевалили за 50 долларов и продолжили свой путь вверх. За 2020 стоимость ценных бумаг увеличилась до 90 долларов, а ровно через год торговалась на отметке 160 долларов. С чем же связан неожиданный откат позиций?

Как оказалось, всё дело в руководстве AMD, которое внезапно начало распродавать акции. В конце ноября отличилась вице-президент Дарла Смит. Она реализовала всего 1400 акций по цене 154 доллара за единицу. Это принесло ей 215 000 долларов. Начало положено, ведь вслед за ней целую пачку акций реализовала Лиза Су. Она продала 125 000 акций, выпучив за них 18 миллионов долларов. С конца ноября и по текущий день на аналогичные шаги пошли другие руководители компании. Так, финансовый директор Девиндер Кумар реализовал 232 000 акций, а после Лиза Су опять сдала 125 000 акций. Эксперты отвечают, что список далеко не полный, ведь многие другие мелкие руководители тех или иных подразделений избавились от сотен ценных бумаг.

Ещё недавно эксперты полагали, что к концу 2021 года курс акций AMD может достичь 175 долларов. Сегодня прогнозы сменились на сдержанные, а совет с «Покупать» перешёл к «Держать». Это значит, что всем тем, кто владеет акциями компании, рекомендуется не продавать ценные бумаги, поскольку цена на них находится на низком уровне.

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Отдельно указывается, что курс может не восстановиться до января, когда в прессу попадёт квартальный отчёт. Если его тон окажется позитивным, а продажи процессоров Ryzen 5000-й серии вырастут, то курс акций может восстановиться. При других обстоятельствах AMD могут ждать большие проблемы. Неясно, почему в такой сложный период руководство AMD решило обналичить акции. В качестве оной из причин указывается слияние с компанией Xilinx. В любом случае многое будет зависеть от целого ряда факторов. К примеру, от способности производителей оперативной памяти DDR5 насытить рынок, ведь продажи процессоров Alder Lake-S могут остановиться из-за недостатка высокопроизводительных комплектов ОЗУ.