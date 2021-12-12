За это время теоретическая производительность видеокарт увеличилась в 420 раз

Далеко не всем нужны мощные игровые видеокарты. Очень часто компьютер используется в качестве рабочей станции или офисного устройства, обеспечивающего стабильную работу той или иной компании. Это значит, что до сих пор встречаются системы, на которых исправно работают видеокарты 10-летней и даже 20-летней давности. Вообще некоторые серии были гораздо популярнее других, поскольку обеспечивали большой прирост производительности и относительно низкие цены за счёт выхода на более зрелые нормы и прорывные технологии.

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Серия ATI Radeon R300/400/500 получила неплохие продажи, но никогда не была хитом среди геймеров. AMD давно забыла об её существовании, поэтому владельцам подобных графических чипов остаётся довольствоваться сильно устаревшими драйверами, которые вообще не поддерживают современных технологий. К слову, для многих это не так важно, но есть энтузиасты, которые делали порой кажущиеся странными вещи. К примеру, программист Эмма Анхольт выпустила кастомный драйвер с полностью открытым исходным кодом для указанных выше серий видеокарт. Изначально перед разработчиком стояла простая задача: обеспечить поддержку графического чипа новой версии библиотеки Mesa 22.0, а именно запуск шейдеров NIR под Mesa 3D.

Драйвер будет работать только под операционной системой Linux и поддерживает видеокарты, выпущенные почти 20 лет назад. Эксперты отмечают, что на самом деле владельцы подобных моделей не только получат указанные выше возможности, но и целый ряд других. К примеру, на видеокартах ATI Radeon R500 ожидается рост производительности в играх. Снизится время ожидания загрузки шейдеров и текстур, а игровой процесс станет более плавным. Эксперты полагают, что драйвер не ограничатся поддержкой видеокарт указанной выше серии, но и более новыми графическими чипами. Точных данных на этот счёт нет. Возможно, они появятся чуть позднее, когда выйдет финальная версия драйвера.

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Напомним, серия ATI Radeon R500 выпускалась на основе 90-нм технологического процесса, а одним из самых быстрых графических чипов стал ATI Radeon X1800 XT. Он достигал производительности в 83 Гфлопс. Если сравнивать его в находящимся сегодня в продаже GeForce RTX 3090, который достигает 35 терафлопс, то можно сделать вывод, что за это время теоретическая скорость видеокарт увеличилась в 421 раз, а ведь Radeon X1800 XT поступила в продажу в 2005 году, ну а самая быстрый GPU серии ATI Radeon R500 – Radeon X1950 XTX появился в 2006.