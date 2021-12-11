Уже в 2022 году беспилотник начнёт перевозить грузы

Уже много лет крупные и мелкие стартапы по всей планете пытаются воплотить мечту о дешёвых перелётах в реальность. Речь идёт о создании автономных летательных аппаратов, которые могут использоваться как для личных целей, так и для регулярных рейсов как внутри города, так и между мегаполисами будущего. Перечислять успехи и неудачи подобных проектов мы не станем, но уделить внимание российским инженерам стоит.

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Судя по всему, продажа майонеза приносит колоссальные прибыли, ведь компания Эфко, стоящая за производством знаменитого майонеза Слобода, решила выйти на рынок беспилотных такси. На суд журналистов представили аппарат под названием Hi-Fly Taxi. За взлёт и посадку отвечают 16 роторов, половина из которых направленна вверх, а другая – вниз. Каждый из них прикреплён к собственному электродвигателю. Предполагается, что конструкция обеспечит автономность до 15 километров и сможет нести на борту груз до 120 килограмм. Автономная система способна гарантировать безопасное продолжение полёта, даже если выйдут из строя сразу четыре ротора.

На видео можно увидеть несколько попыток инженеров Эфко поднять аппарат в воздух. По заявлениям производителя майонеза, создание аэротакси – это не дешёвое удовольствие. Для этого потребовалось открыть собственное конструкторское бюро и полноценную тестовую лабораторию. В процессе творческого созидания был потрачен 1 миллиард рублей, который целиком ушёл на выпуск и разработку первого прототипа. Предполагается, что в 2022 году будет создано несколько (точное количество не уточняется) готовых к полётам аппаратам. Испытания стартуют в белогородской области, где Hi-Fly Taxi начнут перевозить грузы.

Создатели майонеза не собираются останавливаться на достигнутом, и планируют выпустить несколько вкусов модификаций своего беспилотника. К примеру, это может быть экстренная помощь, способная быстро доставить человека из одного места в другой. Кроме того, речь может идти об автономном средстве для тушения пожаров или даже полицейской летающей машине.



Стоит учитывать, что указанные выше характеристики верны исключительно для прототипа, в то время как полностью готовый к полётам аппарат сможет развивать скорость до 300 км/ч, получит запах запас хода до 600 километров и окажется способен нести груз до 220 килограмм. В планах старт коммерческого выпуска беспилотных автономных летательных средств на 2024 год. Инженеры Эфко представили предварительные планы по выходу на те или иные этапы, с которой можно ознакомиться выше.

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