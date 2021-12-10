Уже через три года большинство виртуальных встреч переместятся в метавселенные

Сегодняшний день может войти в историю и будет вспоминаться через несколько десятилетий, как переломный момент, когда человечество начало уходить в виртуальный мир. Вообще пока идея метавселенной кажется сыроватой, а все проекты списаны с популярных фильмов под копирку, но миллиардные вливания способны творить чудеса. Итак, сегодня любой житель США и Канады, которому уже исполнилось 18 может воспользоваться приложением Horizon Worlds. Необходимо приобрести специальную гарнитуру, а после наслаждаться всеми благами новой метавселенной.

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Почитать о новом проекте Марка Цукерберга можно в данном материале. В настоящее время там полно проблем, поскольку среди обычных пользователей встречаются люди с различными отклонениями, пытающиеся решить свои проблемы в виртуальном пространстве. Пока всё выглядит сыро и неуклюже, но многие эксперты верят, что за метавселенными будущее. Именно так полагает небезызвестный Билл Гейтс.

По словам основателя Microsoft, новая технология стремительно ворвётся в быт большинства людей на планете уже в ближайшие три года. И пусть сегодня кажется, что неуклюжие аватары не способны передать эмоции и чувства своих владельцев. Билл Гейтс уверяет, что изменения, происходящие с данной технологией, ускоряются. Уже в 2022 году Microsoft планирует выпустить собственную версию метавселенной, а следом подтянутся и другие гиганты. Со временем люди станут всё больше времени проводить в виртуальной вселенной, а переход большинства офисов в метавселенные лишь вопрос времени.

Сегодня у подавляющего большинства людей нет специализированных очков, способных создать аватар. Мало того, многие даже не подозревают о приближающихся переменах. Всё это не так важно, ведь, как мы констатировали в начале материала, в технологию вкладываются десятки миллиардов долларов. Технологические гиганты планируют пересадить сотни миллионов людей из рабочих мест, школ и университетов в виртуальную вселенную. В настоящее время есть вопросы к реализации, поскольку вместо действительно большой вселенной мы получим крошечные закрытые мирки. Это далеко от того, что нам показывают в фильмах.

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Что до Билла Гейтса, то он не исключает того, что уже в обозримом будущем появятся версии Zoom и Skype в метавселенных, а в 2024 году подобные приложения прекратят своё существование. Отметим, что каждая из экосистем оценивается в миллиарды долларов. Будет наивным полагать, что Microsoft откажется от них просто так. Если из уст Билла Гейтса прозвучали подобные слова, то прямо сейчас уже идёт тестирование чего-то подобного в рамках метавселенных.