Игра 6-летней давности ещё способна удивлять

Время от времени мы знакомим наших читателей с пользовательскими модификациями, которые создаются силами одного или нескольких энтузиастов. Иногда нам даже удаётся сравнить их с официальными ремастерами, которые выпускают крупные студии. Чаще всего последние обходят одиночек на повороте, но бывает и такое, когда обычный геймер за компьютером может добиваться потрясающих перемен в графике. А ведь существуют модификации с новыми квестами и даже сюжетными линиями. Пожалуй, излюбленной игрой для моддеров остаётся Ведьмак 3.

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Известно, что студия CD Projekt RED готовит обновлённую версию для консолей текущего поколения. Обещают подтянуть графику, сделать боёвку боле современной, а игру красивой за счёт эффектов и трассировки лучей. Всё это случится где-то к середине 2022 года, а точная дата неизвестна даже руководству студии. Сегодня мы обойдёмся без энтузиастов и их модификаций, ведь авторы канала Benchmark решили продемонстрировать на что способна игра 6-летней давности в сверхвысоком разрешении.

Стоит отметить, что автор данного материала два раза проходил игру Ведьмак 3 от корки до корки, но делал это на мониторе с разрешением 1080р и видеокарте GeForce GTX 1070. В то же время ребята с Benchmark раздобыли новый процессор Core i9-12900K, соседствующий с 32 Гб оперативной памяти DDR5-5200 и видеокартой GeForce RTX 3090. Ещё раз повторяем, никаких модификаций, а вот разрешение выставлено на 8К.

Первое, что стоит отметить – это невероятно красивую и сочную картинку. Отличия заметны даже на мониторе 2К, ну а на 4К станут ещё более явными. Текстур не так много, ведь никаких графических модификаций не использовалось, но и этого достаточно, чтобы старый добрый Ведьмак замедлил GeForce RTX 3090 до 40 кадров в секунду. Изучите видео ниже. Особенно интересно смотреть на игру теней в замке и в лесу. Обычно во время игры на такое внимание совсем не обращаешь, но здесь нельзя не отметить качественную прорисовку, которая выглядит свежо даже спустя 6 лет.

Игра прекрасно смотрится на мощном железе. Автор данного материала планирует пройти обновлённую версию в 2022 году. Скорее всего, видеокарты GeForce RTX 2070 Super для разрешения 2К на максимальных настройках графики будет достаточно. Можно сделать вывод, что количество кадров в секунду явно упёрлось в видеокарту, а вот процессор простаивал и был загружен не более чем на 11%.

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