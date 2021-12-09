Процессор выполнен в виде брелока и включает магнитик

При любом полупроводниковом производстве случается брак. Это неизбежно и как правило включается в итоговую цену готовой продукции. Проще говоря, за всё заплатит покупатель, ведь выбора у него всё равно нет. Какое-то время назад ходили слухи, что рост числа бракованных процессоров и сложность их производства и привела к тому серия Ryzen 5000 оказалась дороже всех предыдущих на 50 долларов и больше. Мало того, спустя год после появления процессоров на рынке информации о снижении цен из уст представителей AMD не поступала.

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Как часто вы видели, чтобы бракованные процессоры Intel или AMD продавались в виде брелоков? Скорее всего, никогда. Оригинальная идея избавиться от брака пришла в голову производителям серверного Эльбрус-8СВ. Так, они превратили не прошедшие тестирование на стабильность камни в магнитики, которые можно приклеить на холодильник. В пояснении сказано, что перед нами обычный брак в красивой упаковке. Представители МЦСТ отмечают, что в настоящее время отбраковка проводится силами российских специалистов, однако в будущем этот процесс будет осуществляться на месте производства – на фабрике TSMC. Это станет возможно после того, как заказы достигнут нескольких десятков тысяч. Поскольку следующая партия будет заказана именно по такому принципу, то в будущем подобных сувениров мы уже не увидим. Стоимость коробочки с процессором и магнитиком равняется 2500 рублей.

Эльбрус-8СВ выпускается по 28-нм нормам и включает 8 ядер, способных разгоняться до 1500 МГц. Процессоры используются в узкоспециализированных областях. Например, на рабочих станциях, в бортовых вычислительных станциях и многопроцессорных серверах. А вот узнать точную цену Эльбрус-8СВ крайне сложно. В МЦСТ поясняют, что массовый потребитель получит эту информацию 13 декабря. Известно, что цена конкурирующего Baikal-S составляет 3000 долларов. Последний ощутимо быстрее, но даже такое сравнение позволяет понять, что магнитик из процессора в реальности стоит в десятки раз дороже (100 000 рублей и выше), чем полностью рабочий Эльбрус-8СВ.

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Представители МЦСТ ранее утверждали, что к концу 2021 года они получат больше 10 000 процессоров Эльбрус-8СВ и Эльбрус-8С. Что до последнего, то это жутко устаревший камень, который был создан силами российских инженеров в 2015 году и начал выпускаться в 2016 году. На самом же деле производители не торопятся рассказывать о своих планах и успехах, поэтому нам остаётся только болеть за Intel или AMD, которые радуют нас статистикой ежеквартально.