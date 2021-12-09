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Эксперты Igor’s Lab нашли решение проблемы плохого контакта CPU Intel Alder Lake с подошвой кулера
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Поскольку процессоры Intel Alder Lake получили сильно отличающийся форм-фактор от всех предыдущих поколений, то перед владельцами прокачанных систем охлаждения встал вопрос о совместимости с прямоугольным сокетом. Казалось, что проблема решится после покупки специального комплекта, способного расширить рабочие характеристики старых кулеров. Вот только далеко не все из этих комплектов работают одинаково эффективно. Мало того, по некоторым данным, даже абсолютно новые системы охлаждения часто не способны выполнять свои задачи в полной мере. В результате кулер имеет крошечные зазоры в месте контакта с процессором, что приводит к росту температуры камня на 9 градусов по сравнению с теми, у кого таких проблем не наблюдается.

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Как следует разобраться в вопросе решил редактор ресурса Igor’s Lab. В ходе ряда экспериментов удалось выяснить, что есть несколько причин, приводящих к плохому контакту между процессором и подошвой кулера. В первую очередь заметно влияние выпуклой крышки, которая слегка изогнута ближе к центру. Подобная особенность наблюдается на небольшом количестве процессоров, но есть и более опасная тенденция. Всё дело в экономии. К примеру, на довольно недешёвой плате ASRock Z690 Extreme заметно деформирование процессорного разъёма, поскольку производитель использовал недорогие мягкие материалы в конструкции. На сайте Igor’s Lab отмечается, что в некоторых случаях деформация крышки происходит ещё до того, как материнская плата попадает к конечному пользователю.

Выходом из положения стал массивный кулер с тяжёлыми пластинами, которые будут прочно удерживать процессор в сокете, не позволяя последнему деформироваться. Одна из проблем состоит в необходимости прикручивания пластины до того, как будет закреплена система охлаждения. Обычным пользователям рекомендуется либо воспользоваться предложенным способом, либо покупать материнские платы, в которых используются качественные материалы для сокета. В обоих случаях не стоит брать кулера с защёлкивающейся системой фиксации. Только старые добрые винты.

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Эксперты констатируют, что сам сокет Intel LGA-1700 не имеет каких-то скрытых проблем и недостатков, а вот попытки некоторых производителей сэкономить приводят к печальным последствиям. Если вы планируете купить себе систему на основе Alder Lake, то обязательно уделите внимание качеству исполнения сокета, а также подбору системы охлаждения. Инструкцию и подробное описание проведённого эксперимента можно найти здесь.

#процессоры #intel alder lake
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