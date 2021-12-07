Илон Маск высказал своё мнение по поводу субсидирования электрокаров и полётов в космос

За каждой крупной компанией стоит история успехов и поражений. Многие из них балансировали на грани банкротства, а некоторые многократно переходили из рук в руки. Часто требуется не только правильный человек, но и правильное время. Если говорить об успехе Tesla, то впереди автомобильной компании всегда стоял харизматичный и дерзкий Илон Маск. Годами он получал из бюджета США субсидии на строительство заводов, а также гарантированные скидки, которые могли оформить покупатели электрокаров. Сегодня Tesla прочно стоит на ногах, но со всех сторон напирают конкуренты. Что в такой ситуации можно поделать? Правильно, отменить все субсидии, сделав рынок равным для всех. Вот только есть большие сомнения, что после этого рынок действительно станет равным.

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Известно, что сегодня покупатели машин Tesla могут получить скидку до 12 500 долларов. Вот только она работает исключительно в случае, если сборка автомобиля производилось на заводах в США. И вот здесь у Илона Маска проблема. Часть электрокаров выпущены в Америке, другие – в Китае, а есть ещё фабрика в Европе. В настоящее время все они идут со скидкой, но в скором времени только машины, сделанные в США, будут иметь право на максимальное субсидирование. Осознавая опасность конкуренции со стороны других компаний, Илон Маск предложил и вовсе отметить субсидирование электрокаров.

Подобные предложения прозвучали из уст Илона Маска в рамках ежегодного саммита Совета генеральных директоров. Одновременно с этим он сделал ещё несколько громких заявлений, которые могут быть интересны нашим читателям. В первую очередь он отметил, что Cybertruck станет лучшим продуктом за всю историю компании, что уже подтверждается огромным количеством предзаказов. Илон Маск не стал называть даже приблизительные сроки выхода электрического пикапа. Ожидается, что первые поставки стартуют уже в 2022 году.

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Не малый интерес вызывают заявления относительно будущего ракеты SpaceX Starship. Илон Маск продолжает верить, что его космический корабль положит начало межпланетным перелётам, а также приблизит человечество к переселению в другие миры. Илон Маск в очередной раз отмечает, что самая большая ракета в истории позволит решить сразу несколько проблем, от космического туризма, до закрепления на орбите и создания колоний. Якобы, есть предпосылки к снижению стоимости доставки 1 килограмма полезного груза на Луну в 100 раз. Почитать и посмотреть интервью Илона Маска можно здесь.