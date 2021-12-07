Российские пользователи всё чаще становятся жертвами скрытых майнеров

В последние годы большинство пользователей забыло о существовании традиционных вирусов на компьютерах и смартфонах. Всё дело в том, что сегодня просто испортить жизнь неизвестному человеку – это в первую очередь потратить своё время впустую. Без сомнения в сети достаточно сайтов, где старые добрые трояны разгуливают как ни в чём не бывало, но главный тренд состоит в более умных и незаметных способах отъёма денег у обычных граждан. Пожалуй, одним из самых эффективных из них является скрытый майнинг.

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Это требует пояснения. Так, на компьютер жертвы каким-то образом попадает программное обеспечение, занимающееся добычей криптовалюты. ПО использует мощности указанного выше ПК, но все монетки улетают создателям программы. Часто майнер может быть настроен на щадящий режим, что позволяет ему работать вполсилы, а значит в большинстве случаев идентифицировать его без специализированных средств защиты не выйдет. По словам экспертов, переход на удалённую работу и учёбу привёл к настоящей эпидемии скрытого майнинга в России, когда злоумышленники внедряют вредоносный код в популярные игры, офисные программы и многое другое.

В пример приводится активатор операционных систем и офисных приложений KMSPico. Ежегодно его используют сотни тысяч пользователей, однако одна из последних версий, появившаяся в интернете, содержала майнер Cryptbot, который проникает на компьютер пользователя вместе с активацией нужного ПО. Опасная программа занимается сканированием компьютера на наличие криптовалютных кошельков, а после передачи их под внешний контроль. Почитать об этом больше можно здесь.

По словам экспертов, лидером по загрузкам среди жителей России является ПО под названием CoinHelper. Оно прекрасно интегрируется с любыми популярными программами, а специалисты Avast Threat Lab советуют избегать неизвестных сайтов, где в свободном доступе находятся тысячи программ. По их словам, в последние несколько месяцев наиболее активны мошенники, заражающие Microsoft Office и Windows 11. Однако скрытый майнер можно встретить даже в Google Chrome, доступный на удалённом торренте.

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Массово взламываются игры, а во время установки пиратских версий часто предлагается отключить антивирус. Специалисты обращают внимание геймеров, что им следует многократно перепроверить ресурс, который размещает у себя пиратские игры. Далеко не везде практикуют CoinHelper, но никто не даст вам гарантии, что скачанный вчера хит сезона не принесёт вам новогодний подарок в виде скрытого майнера. В этом случае ваш компьютер будет работать на благо мошенников, зарабатывающих сотни тысяч долларов, распространяя вредоносный код. К сожалению, отследить злоумышленников практически невозможно, ведь они используют максимально защищённые от деанонимизации криптовалюты.