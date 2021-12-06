Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Продажи ПК, ноутбуков и планшетов в США упали на 16% – Apple и HP теряют рыночную долю
Пользователи уже купили всё необходимое, а правительство перестало раздавать триллионы долларов
анонсы и реклама
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри

Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь десятков и даже сотен миллионов людей по всему миру. Главной тенденцией 2020 года стал переход на удалённую работу и учёбу, что вызвало небывалый спрос на ноутбуки, планшеты и персональные компьютеры. Кроме того, впервые за последние годы взлетел рынок смартфонов. Всё это привело к дефициту полупроводниковых мощностей, а отдельные детали крайне сложно купить даже крупным компаниям. Казалось, рынок будет расти и дальше, но 3 квартал преподнёс экспертам множество сюрпризов. Согласно данным аналитической компании Canalys, фиксируется падение поставок настольных ПК, ноутбуков и планшетов на 16% в годовом исчислении. Данные актуальны только для США, поскольку информации о глобальных продажах пока нет.

реклама

Отгрузки ноутбуков рухнули на 15% и составили 17.1 миллиона единиц. Поставки планшетов упали на 24%, что эквивалентно 10 миллионам штук за 3 квартал. А вот настольные компьютеры показали небольшой рост до 6%, что позволило выпустить 3.2 миллиона системных блоков за указанный выше период времени. Эксперты поясняют спад несколькими факторами. Прежде всего наблюдается перенасыщение рынка, ведь большинство людей уже купили себе технику для учёбы и работы. По сути, массовый переход на удалённую работу состоялся ещё в 2020 году, поэтому нет ничего удивительного в том, что продажи электроники снизились. Что до школьников и студентов, то сегодня предпринимаются попытки вернуть их за парты, а значит первоклашки могут обойтись ноутбуком или планшетом родителей, поскольку теперь не нуждаются в личном электронном устройстве для длительных конференций. Не менее сильный эффект оказала монетратная политика правительства США. Дело в том, что в 3 квартале почти не было крупных субсидий и раздач денег всем желающим. 9 триллионов долларов, выпущенных в начале 2021 года, уже давно перекочевали в карманы крупных корпораций, поэтому у людей просто нет денег на покупку дорогостоящей техники.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Последние заявления подтверждает статистика продаж компьютеров. Так, почти у всех крупных производителей наблюдается потеря рынка, и только Dell удалось прибавить 10%. Возвращение школьников за парты привело к падению продаж Chromebook. Ещё недавно они удерживали 41% всех поставок ноутбуков, в то время как по итогам 3 квартала на долю подобных устройств пришлось всего 21%. Эксперты отмечают, что в ближайшее время будет наблюдаться снижение спроса на электронные устройства. Прогноз неутешительный, ведь продажи могут упасть гораздо ниже, чем были на начало пандемии. Судя по всему, производители не предусмотрели возможности перенасыщения рынка и теперь будут вынуждены умерить аппетиты. Пока неясно, кто пострадает больше других, ведь всё решит цена для конечного потребителя.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt Red: The Witcher 4 получит мультиплеерные элементы
7
Видеокарты Radeon RX 6000 достались геймерам, а майнеры не влияют на игровой рынок – Лиза Су
71
Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
52
Геймеры переходят на игровые ноутбуки, а видеокарты Radeon RX 6000 раскупили майнеры – данные Steam
25
Новая часть Battlefield станет ещё больше похожа на Call Of Duty
1
Первые данные о быстродействии процессоров AMD Rembrandt воодушевляют
29
Геймдиректор Apex Legends объявил об уходе из Respawn Entertainment
4
Авторитетный инсайдер: следующая Battlefield в значительной степени станет геройским шутером
21
GeForce 3060 за 88 000р или GeForce 1080 за 55 000р – оптимальный вариант для экономного геймера
56
EVGA предложила подключить видеокарты к процессорному разъёму на блоке питания
12
RTX 2060 12GB Founders Edition отменен - будут только нерефересные версии
2
Windows 11 уверенно обгоняет Windows 10 по количеству загрузок
40
Выпуском GeForce RTX 2060 12 ГБ будут заняты только сторонние производители
1
Падение курса Эфира не оказало влияния на цену видеокарт в РФ – GeForce RTX 2060S стоит 103 000 р
52
«Выживач» Icarus от создателя DayZ неожиданно возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
5
В сети заметили процессор Intel Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками
152
Видеокарта на процессоре Ryzen 6000 Rembrandt окажется быстрее GeForce GTX 1050 Ti – 3dcenter
24
На улицах Шанхая заметили первого робопса Xiaomi CyberDog стоимостью 1500 долларов
6
Apple подала в суд на ФАС России
17
Процессор Intel Raptor Lake уступает Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X в раннем тесте
8

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
65
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
51
Обзор блока питания AeroCool ECO-600W - история двойной иллюзии
76
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
81
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
26
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
2
Мои впечатления от игры Vietcong
6
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
8
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Биолюминесценция - излучение света живыми организмами - что это такое и как оно работает
6

Сейчас обсуждают

Deathklock
13:39
Почему при изменении разрешения в большую сторону, пропорЦии отставания зеленого от синего сохраняются? Тапа выдающий в FHD проЦ 60-79 к/с в 1440p уже не может повторить свой результат?
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Равид Крамер
13:39
А всего их сколько будет?
Фанатский ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa получил обновление с третьей главой
Антон Николаев
13:38
А что по TDP? Нам, любителям позадротить в сайнбенч - это является одним из важных параметров. Но я заранее знаю, что наш богоподобный райзен потребляет меньше этого солнечного ядра, притом мощнее в с...
Intel Core i9-12900KF на частоте 6765 МГц показал лучший результат в Cinebench R20
Jurten Krieg
13:32
Ну, с кем не бывает! Зато на заводе стабильные 17к и тёплая перловка! Поторопись!
Хакеры украли с биржи BitMart криптовалюту на сумму $196 млн
FillWillson
13:32
Навязанных Intel + NVidia? :) И совсем независимо от желаний и возможностей потребителей? :) :) :)
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
D-IMA
13:31
"смесь шедевров Days Gone и Дивижнов" это какой-то жирный юмор и принижение сталкера или у вас такие извращённые вкусы?)
Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
Ирина Фомина
13:31
Автор прав почти полностью. С балансом там всё верно, дело в механике игры, именно она то всё и решает. И эти подставные бои хорошо ощущаются мной играя на ТВП. Если первый барабан летит хрен пойми ку...
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Evgeniy Som
13:30
если учитывать что средний бой длится всего 5 минут то 50К боев это 4165 часов!!! или если брать рабочий день в 8 часов то равно 520 рабочим дням. Если считать 5-ти дневную рабочею неделю и без отпуск...
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Jurten Krieg
13:29
Отлично! Люблю такие новости с утра. Спасибо и 5 звёзд!
Биткоин начал неделю с падения, а эксперты РБК ожидают подорожания до $69 000 и выше
Inqizitor
13:27
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-12900k-alder-lake-ddr4-vs-ddr5/3.html
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем