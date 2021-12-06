Пользователи уже купили всё необходимое, а правительство перестало раздавать триллионы долларов

Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь десятков и даже сотен миллионов людей по всему миру. Главной тенденцией 2020 года стал переход на удалённую работу и учёбу, что вызвало небывалый спрос на ноутбуки, планшеты и персональные компьютеры. Кроме того, впервые за последние годы взлетел рынок смартфонов. Всё это привело к дефициту полупроводниковых мощностей, а отдельные детали крайне сложно купить даже крупным компаниям. Казалось, рынок будет расти и дальше, но 3 квартал преподнёс экспертам множество сюрпризов. Согласно данным аналитической компании Canalys, фиксируется падение поставок настольных ПК, ноутбуков и планшетов на 16% в годовом исчислении. Данные актуальны только для США, поскольку информации о глобальных продажах пока нет.

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Отгрузки ноутбуков рухнули на 15% и составили 17.1 миллиона единиц. Поставки планшетов упали на 24%, что эквивалентно 10 миллионам штук за 3 квартал. А вот настольные компьютеры показали небольшой рост до 6%, что позволило выпустить 3.2 миллиона системных блоков за указанный выше период времени. Эксперты поясняют спад несколькими факторами. Прежде всего наблюдается перенасыщение рынка, ведь большинство людей уже купили себе технику для учёбы и работы. По сути, массовый переход на удалённую работу состоялся ещё в 2020 году, поэтому нет ничего удивительного в том, что продажи электроники снизились. Что до школьников и студентов, то сегодня предпринимаются попытки вернуть их за парты, а значит первоклашки могут обойтись ноутбуком или планшетом родителей, поскольку теперь не нуждаются в личном электронном устройстве для длительных конференций. Не менее сильный эффект оказала монетратная политика правительства США. Дело в том, что в 3 квартале почти не было крупных субсидий и раздач денег всем желающим. 9 триллионов долларов, выпущенных в начале 2021 года, уже давно перекочевали в карманы крупных корпораций, поэтому у людей просто нет денег на покупку дорогостоящей техники.

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Последние заявления подтверждает статистика продаж компьютеров. Так, почти у всех крупных производителей наблюдается потеря рынка, и только Dell удалось прибавить 10%. Возвращение школьников за парты привело к падению продаж Chromebook. Ещё недавно они удерживали 41% всех поставок ноутбуков, в то время как по итогам 3 квартала на долю подобных устройств пришлось всего 21%. Эксперты отмечают, что в ближайшее время будет наблюдаться снижение спроса на электронные устройства. Прогноз неутешительный, ведь продажи могут упасть гораздо ниже, чем были на начало пандемии. Судя по всему, производители не предусмотрели возможности перенасыщения рынка и теперь будут вынуждены умерить аппетиты. Пока неясно, кто пострадает больше других, ведь всё решит цена для конечного потребителя.