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Учёные из Стенфорда научили дрон приземляться на деревья, оснастив его соколиными лапами
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Сегодня купить дрон может практически каждый человек. Производители предлагают товар на любой вкус, а в итоге вы получите продвинутую игрушку, способную летать и записывать видео. В качестве дополнения идут различные функции, от следования за владельцем до совершения автономных манёвров уклонения и многого другого. В большинстве случаев всё решает цена. Пожалуй, наибольший интерес вызывают экспериментальные квадрокоптеры, обладающие уникальными функциями, которые могут появиться в потребительском секторе в ближайшие 5-10 лет. Над одной из таких функций работают учёные из Стэнфордского университета.

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Идея заключалась в том, чтобы научить дрон садиться на ветки, как это делают птицы. Первоначально было решено включить сложную физику, когда встроенный ИИ будет изменять различные параметры полёта при приземлении. Проще говоря: скорость, угол наклона и другие движения будут корректироваться в зависимости от толщины ветки, количества листьев и расположения её на самом дереве. Как выяснилось, всё это потребовало бы невероятной вычислительной мощи. Осознавая это, исследователи решили изучить, как происходит приземление у больших попугаев. Они оснастили их многочисленными датчиками и, к своему удивлению, обнаружили, что птицы всегда выполняют один и тот же наборов движений, вне зависимости от формы и любых других характеристик ветки.

В результате удалось создать дрон SNAG (Stereotyped Nature-Inspired Aerial Grasper) с роботизированными лапами, созданными с целью захвата и удержания аппарата при приземлении на ветки. Поскольку квадрокоптер оказался слишком большим, потребовались большие лапы. В качестве прототипа послужили конечности сапсана. Команда учёных напечатала прототип на 3D-принтере, использовав искусственные заменители костей, сухожилий и даже мышц, способствующих поддержанию равновесия во время захвата ветки моторизированными лапами.

Посмотреть результат можно на видео ниже. Авторы эксперимента отмечают, что устройство не всегда совершает стабильную посадку. Это значит, что впереди длительные эксперименты, но начало положено. По словам учёных, оснастив дрон функцией приземления на ветку, можно добиться значительной экономии энергии. Дело в том, что далеко не всегда нужно держать аппарат в воздухе. Подобные устройства могут проводить кратковременную разведку, а после прождать несколько часов в листве, а после снова заступить на дежурство. Важно отметить, что абсолютно все движения при приземлении и захвате совершаются автоматически, что повышает автономность дронов при выполнении тех или иных задач.  

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