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Xiaomi выпустила большой список прошивок MIUI 12/12.5 для 115 актуальных смартфонов 2018-2021 года
Вышел масштабный сборник прошивок от декабря 2021 года
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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с одним из первых масштабных перечней актуальных смартфонов Xiaomi, которые должны в 2022 году получить MIUI 13 на базе недавно вышедшей операционной системы Android 12. Поскольку это инсайдерский список, то подтвердить или опровергнуть его точность пока не представляется возможным. И всё же на данный момент в числе подходящих для указанного выше обновления числятся 59 аппаратов.

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Стоит отметить, что в настоящее время далеко не все актуальные смартфоны Xiaomi получили даже предыдущую прошивку MIUI 12.5. В частности, речь идёт об официальной российской версии. Поскольку Xiaomi делится своими планами неохотно, то мы даже не знаем будет ли вообще для них выпущена европейская или глобальные прошивки. Если вы находитесь в числе тех, кто ещё ждёт MIUI 12.5 на смартфоны 2019 года, то самое время взять дело в свои руки. Для этого переходите по ссылке, где есть большой список из 115 прошивок, доступных для большинства регионов. Выбирайте подходящую для вашего устройства и приступайте к перепрошивке.

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Данная процедура не настолько сложна, как может показаться, а в результате вы не только получите доступ ко всем новым функциям, но и обновления безопасности от ноября месяца. Среди указанных смартфонов есть и такие, для которых финальной считается MIUI 12. Это значит, что более новая MIUI 12.5 для них не выходила, а вот обновления безопасности всё ещё актуальны.

  1. Redmi Note 10 
  2. POCO M2 
  3. Redmi Note 10S 
  4. Redmi 7 
  5. Redmi K20 
  6. Mi CC9 Meitu Edition 
  7. Mi 10 
  8. Mi 9 Pro 5G 
  9. Mi 11 Lite 
  10. Redmi Note 9T 
  11. Mi 10T Lite [Global] 
  12. Mi Pad 5 
  13. Redmi 7A 
  14. Mi 11X Pro 
  15. Redmi Note 11 Pro 
  16. Mi Note 10 
  17. Redmi Note 8
  18. Redmi 10 
  19. Redmi K40 Pro 
  20. Mi Note 10 Lite 
  21. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi 
  22. Redmi Note 8T 
  23. Mi 9T Pro 
  24. Mi 9 Lite 
  25. Redmi Note 9 Pro Max  
  26. Mi Pad 5 Pro 5G 
  27. Mi 11i 
  28. Mi MIX Fold 
  29. POCO F2 Pro
  30. Mi 8 SE 
  31. Mi CC9e 
  32. Mi 9 SE 
  33. Mi Mix 3 5G 
  34. Redmi 8A 
  35. Redmi Note 10 Pro Max  
  36. POCO X2 
  37. Redmi K30 5G 
  38. POCO X3 Pro 
  39. POCO M3 Pro 5G 
  40. POCO F3 
  41. Redmi K40 
  42. Mi 11 Ultra 
  43. Mi 11T Pro 
  44. Redmi 9 Prime [India] 
  45. Redmi 9T [Global] 
  46. Mi 8 Explorer Edition 
  47. Xiaomi CIVI 
  48. Redmi Note 8 Pro 
  49. Redmi 6A 
  50. Mi Mix 3 
  51. Redmi K40 Pro+ 
  52. Redmi Note 5 
  53. Redmi 10X 
  54. POCO F1 
  55. Redmi 9A 
  56. Mi 10S 
  57. Redmi 9 Power [India] 
  58. Mi Mix 4 
  59. Redmi 9C 
  60. Mi Note 10 Lite Zoom 
  61. POCO M2 Pro 
  62. Mi 10T 
  63. Mi Mix 2S 
  64. Redmi 10X Pro 
  65. Redmi 6 Pro
  66. Mi 10 Ultra 
  67. Redmi 8 
  68. Mi 11T 
  69. Redmi 9 India
  70. Mi 8 Pro 
  71. Redmi 6 
  72. Mi Mix 2 
  73. Redmi K20 Pro 
  74. Mi 9 
  75. Redmi K30 Pro 
  76. Mi 8 Lite 
  77. Redmi S2
  78. Mi 10 Youth Edition
  79. Mi 11X 
  80. Mi 10 Pro 
  81. Redmi 10X 4G 
  82. Mi 10i 
  83. POCO M3 
  84. Redmi Note 9 Pro 
  85. Redmi K30 Ultra 
  86. Redmi Note 9S 
  87. Mi CC9 
  88. Redmi Note 8 (2021)
  89. Note 5 Pro 
  90. Redmi Note 10 Pro 
  91. Redmi K40 Gaming Edition 
  92. Redmi Note 7 Pro 
  93. Redmi K30i 5G 
  94. Mi Note 3 
  95. Mi 11 
  96. Redmi K30 4G 
  97. Redmi K30S 
  98. Redmi Note 6 Pro 
  99. POCO C3 
  100. POCO F3 GT 
  101. Redmi Note 9 
  102. POCO X3 
  103. Redmi Note 7 / Redmi Note 7S 
  104. Mi Max 3 
  105. Mi 8 
  106. Redmi Note 11 
  107. Mi 9T 
  108. Mi 6X 
  109. Mi CC9 Pro 
  110. Redmi Y2
  111. Xiaomi 11i
  112. Mi 10 Lite 5G 
  113. POCO M4 Pro 5G 
  114. Redmi 9 
  115. POCO X3 GT 
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02:27
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Xiaomi выпустила большой список прошивок MIUI 12/12.5 для 115 актуальных смартфонов 2018-2021 года
Dmitry Smit
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