Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с одним из первых масштабных перечней актуальных смартфонов Xiaomi, которые должны в 2022 году получить MIUI 13 на базе недавно вышедшей операционной системы Android 12. Поскольку это инсайдерский список, то подтвердить или опровергнуть его точность пока не представляется возможным. И всё же на данный момент в числе подходящих для указанного выше обновления числятся 59 аппаратов.
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Стоит отметить, что в настоящее время далеко не все актуальные смартфоны Xiaomi получили даже предыдущую прошивку MIUI 12.5. В частности, речь идёт об официальной российской версии. Поскольку Xiaomi делится своими планами неохотно, то мы даже не знаем будет ли вообще для них выпущена европейская или глобальные прошивки. Если вы находитесь в числе тех, кто ещё ждёт MIUI 12.5 на смартфоны 2019 года, то самое время взять дело в свои руки. Для этого переходите по ссылке, где есть большой список из 115 прошивок, доступных для большинства регионов. Выбирайте подходящую для вашего устройства и приступайте к перепрошивке.
Данная процедура не настолько сложна, как может показаться, а в результате вы не только получите доступ ко всем новым функциям, но и обновления безопасности от ноября месяца. Среди указанных смартфонов есть и такие, для которых финальной считается MIUI 12. Это значит, что более новая MIUI 12.5 для них не выходила, а вот обновления безопасности всё ещё актуальны.
- Redmi Note 10
- POCO M2
- Redmi Note 10S
- Redmi 7
- Redmi K20
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 11 Lite
- Redmi Note 9T
- Mi 10T Lite [Global]
- Mi Pad 5
- Redmi 7A
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Mi Note 10
- Redmi Note 8
- Redmi 10
- Redmi K40 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Redmi Note 8T
- Mi 9T Pro
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 9 Pro Max
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi 11i
- Mi MIX Fold
- POCO F2 Pro
- Mi 8 SE
- Mi CC9e
- Mi 9 SE
- Mi Mix 3 5G
- Redmi 8A
- Redmi Note 10 Pro Max
- POCO X2
- Redmi K30 5G
- POCO X3 Pro
- POCO M3 Pro 5G
- POCO F3
- Redmi K40
- Mi 11 Ultra
- Mi 11T Pro
- Redmi 9 Prime [India]
- Redmi 9T [Global]
- Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi CIVI
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 6A
- Mi Mix 3
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 5
- Redmi 10X
- POCO F1
- Redmi 9A
- Mi 10S
- Redmi 9 Power [India]
- Mi Mix 4
- Redmi 9C
- Mi Note 10 Lite Zoom
- POCO M2 Pro
- Mi 10T
- Mi Mix 2S
- Redmi 10X Pro
- Redmi 6 Pro
- Mi 10 Ultra
- Redmi 8
- Mi 11T
- Redmi 9 India
- Mi 8 Pro
- Redmi 6
- Mi Mix 2
- Redmi K20 Pro
- Mi 9
- Redmi K30 Pro
- Mi 8 Lite
- Redmi S2
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11X
- Mi 10 Pro
- Redmi 10X 4G
- Mi 10i
- POCO M3
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 9S
- Mi CC9
- Redmi Note 8 (2021)
- Note 5 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K30i 5G
- Mi Note 3
- Mi 11
- Redmi K30 4G
- Redmi K30S
- Redmi Note 6 Pro
- POCO C3
- POCO F3 GT
- Redmi Note 9
- POCO X3
- Redmi Note 7 / Redmi Note 7S
- Mi Max 3
- Mi 8
- Redmi Note 11
- Mi 9T
- Mi 6X
- Mi CC9 Pro
- Redmi Y2
- Xiaomi 11i
- Mi 10 Lite 5G
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi 9
- POCO X3 GT