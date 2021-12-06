Вышел масштабный сборник прошивок от декабря 2021 года

Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с одним из первых масштабных перечней актуальных смартфонов Xiaomi, которые должны в 2022 году получить MIUI 13 на базе недавно вышедшей операционной системы Android 12. Поскольку это инсайдерский список, то подтвердить или опровергнуть его точность пока не представляется возможным. И всё же на данный момент в числе подходящих для указанного выше обновления числятся 59 аппаратов.

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Стоит отметить, что в настоящее время далеко не все актуальные смартфоны Xiaomi получили даже предыдущую прошивку MIUI 12.5. В частности, речь идёт об официальной российской версии. Поскольку Xiaomi делится своими планами неохотно, то мы даже не знаем будет ли вообще для них выпущена европейская или глобальные прошивки. Если вы находитесь в числе тех, кто ещё ждёт MIUI 12.5 на смартфоны 2019 года, то самое время взять дело в свои руки. Для этого переходите по ссылке, где есть большой список из 115 прошивок, доступных для большинства регионов. Выбирайте подходящую для вашего устройства и приступайте к перепрошивке.

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Данная процедура не настолько сложна, как может показаться, а в результате вы не только получите доступ ко всем новым функциям, но и обновления безопасности от ноября месяца. Среди указанных смартфонов есть и такие, для которых финальной считается MIUI 12. Это значит, что более новая MIUI 12.5 для них не выходила, а вот обновления безопасности всё ещё актуальны.