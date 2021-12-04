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Предварительный список из 59 смартфонов Xiaomi, которые получат Android 12 на MIUI 13 в 2020 году
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Время от времени в сети появляются инсайдерские утечки, в рамках которых нам сообщают о тех или иных мобильных телефонах, которые с той или иной вероятностью могут получить ту или иную прошивку. Масло масляное. Одним словом, никто точно не знает, какие их смартфонов получат прошивку, а каким суждено остаться доживать свой век на старой версии. Мы не исключаем, что списки могут быть верны. Как показывает опыт выхода MIUI 12, иногда заявления Xiaomi просто не совпадают с реальностью, поскольку некоторые старые аппараты просто не способны тянуть более новые прошивки на приемлемой скорости.

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Сегодня у нас относительно небольшой список телефонов, которые должны получить Android 12 на MIUI 13. Скорее всего, некоторые названия вы видите впервые. Не удивляйтесь, ведь это китайские клоны, предназначенные для внутреннего рынка. В их задачу входит вытеснение конкурентов из той или иной ценовой ниши. К примеру, другая китайская компания выпустила смартфон за 500 долларов, оснастив его почти такими же характеристиками, как у аппарата Xiaomi за 700 долларов. Вся разница может заключаться в этом «почти», поэтому скидывать цену никто не будет, а вот выпустить флагман с буквой «Т» - отличная идея. Конкурент повержен, а Xiaomi получила нужное количество продаж. 

В перечне 59 смартфонов. По большей части это флагманы и субфлагманы, а также представители линейки Redmi Note, начиная с десятого поколения. Ходят слухи, что серия Redmi Note 9 сможет рассчитывать на MIUI 13, но никаких подтверждений этому пока не было.

  • Mi 11 Ultra:
  • Redmi K40 Pro
  • Mi 11 Lite 5G
  • Mi 11
  • Redmi K40
  • Mi Mix 4
  • Mi 10S
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Скачать пока прошивку нельзя, также пока нет данных о сроках выхода, но это не значит, что нет вообще никакой информации. Так, 6 аппаратов (выше) уже получили первую бета-версию MIUI 13. Это не значит, что эти телефоны первыми смогут рассчитывать на новую прошивку, но уже тот факт, что тестирование началось, говорит о многом. 

  1. Redmi K40
  2. Redmi Note 11
  3. Mi 11 Lite 
  4. Mi Note 10
  5. Mi 11i
  6. POCO M3
  7. Redmi K30 Zoom 
  8. Redmi Note 10 Pro 
  9. Redmi Note 10
  10. POCO X3 Pro
  11. Redmi 10X Pro
  12. Mi 11 Ultra
  13. Redmi K30 Pro 
  14. Mi MIX FOLD
  15. POCO F3
  16. Redmi 10X 5G
  17. Mi 11i 
  18. Redmi K30 5G 
  19. Mi 11
  20. Mi Note 10 Pro 
  21. Redmi Note 11 Pro 
  22. Mi 10T Pro 
  23. Redmi K30
  24. Redmi K30 Ultra
  25. Mi 11 Pro 
  26. Mi 10 Pro 
  27. Redmi Note 10T
  28. Mi 10S
  29. Mi 10T 
  30. Mi CC9 Pro
  31. Mi 10 Lite 
  32. Redmi Note 8 (2021)
  33. Mi 10 Ultra
  34. Mi 11T Pro
  35. POCO X3 
  36. Redmi Note 10S
  37. Mi 10T Lite
  38. Redmi K40 Gaming 
  39. Mi 11T 
  40. Mi 11X Pro 
  41. Redmi Note 10 Pro Max
  42. Redmi K30 5G Racing 
  43. Redmi K40 Pro+
  44. POCO X2 
  45. Mi 10 
  46. Mi Mix 4 
  47. Redmi K30S Ultra
  48. POCO M3 Pro 5G
  49. Redmi K40 Pro 
  50. Mi 11X 
  51. Redmi K30i 5G
  52. Mi 10i 
  53. POCO M2 Pro 
  54. POCO F2 Pro
  55. Redmi 10
  56. Xiaomi Civi
  57. Redmi Note 11 Pro+
  58. Redmi Note 10 Pro 5G 
  59. Mi Note 10 Lite
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