Время от времени в сети появляются инсайдерские утечки, в рамках которых нам сообщают о тех или иных мобильных телефонах, которые с той или иной вероятностью могут получить ту или иную прошивку. Масло масляное. Одним словом, никто точно не знает, какие их смартфонов получат прошивку, а каким суждено остаться доживать свой век на старой версии. Мы не исключаем, что списки могут быть верны. Как показывает опыт выхода MIUI 12, иногда заявления Xiaomi просто не совпадают с реальностью, поскольку некоторые старые аппараты просто не способны тянуть более новые прошивки на приемлемой скорости.
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Сегодня у нас относительно небольшой список телефонов, которые должны получить Android 12 на MIUI 13. Скорее всего, некоторые названия вы видите впервые. Не удивляйтесь, ведь это китайские клоны, предназначенные для внутреннего рынка. В их задачу входит вытеснение конкурентов из той или иной ценовой ниши. К примеру, другая китайская компания выпустила смартфон за 500 долларов, оснастив его почти такими же характеристиками, как у аппарата Xiaomi за 700 долларов. Вся разница может заключаться в этом «почти», поэтому скидывать цену никто не будет, а вот выпустить флагман с буквой «Т» - отличная идея. Конкурент повержен, а Xiaomi получила нужное количество продаж.
В перечне 59 смартфонов. По большей части это флагманы и субфлагманы, а также представители линейки Redmi Note, начиная с десятого поколения. Ходят слухи, что серия Redmi Note 9 сможет рассчитывать на MIUI 13, но никаких подтверждений этому пока не было.
- Mi 11 Ultra:
- Redmi K40 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11
- Redmi K40
- Mi Mix 4
- Mi 10S
Скачать пока прошивку нельзя, также пока нет данных о сроках выхода, но это не значит, что нет вообще никакой информации. Так, 6 аппаратов (выше) уже получили первую бета-версию MIUI 13. Это не значит, что эти телефоны первыми смогут рассчитывать на новую прошивку, но уже тот факт, что тестирование началось, говорит о многом.
- Redmi K40
- Redmi Note 11
- Mi 11 Lite
- Mi Note 10
- Mi 11i
- POCO M3
- Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- POCO X3 Pro
- Redmi 10X Pro
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30 Pro
- Mi MIX FOLD
- POCO F3
- Redmi 10X 5G
- Mi 11i
- Redmi K30 5G
- Mi 11
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Mi 10T Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 Ultra
- Mi 11 Pro
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 10T
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi CC9 Pro
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi 10 Ultra
- Mi 11T Pro
- POCO X3
- Redmi Note 10S
- Mi 10T Lite
- Redmi K40 Gaming
- Mi 11T
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi K40 Pro+
- POCO X2
- Mi 10
- Mi Mix 4
- Redmi K30S Ultra
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi K40 Pro
- Mi 11X
- Redmi K30i 5G
- Mi 10i
- POCO M2 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi 10
- Xiaomi Civi
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Mi Note 10 Lite