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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Время от времени в сети появляются инсайдерские утечки, в рамках которых нам сообщают о тех или иных мобильных телефонах, которые с той или иной вероятностью могут получить ту или иную прошивку. Масло масляное. Одним словом, никто точно не знает, какие их смартфонов получат прошивку, а каким суждено остаться доживать свой век на старой версии. Мы не исключаем, что списки могут быть верны. Как показывает опыт выхода MIUI 12, иногда заявления Xiaomi просто не совпадают с реальностью, поскольку некоторые старые аппараты просто не способны тянуть более новые прошивки на приемлемой скорости.

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Сегодня у нас относительно небольшой список телефонов, которые должны получить Android 12 на MIUI 13. Скорее всего, некоторые названия вы видите впервые. Не удивляйтесь, ведь это китайские клоны, предназначенные для внутреннего рынка. В их задачу входит вытеснение конкурентов из той или иной ценовой ниши. К примеру, другая китайская компания выпустила смартфон за 500 долларов, оснастив его почти такими же характеристиками, как у аппарата Xiaomi за 700 долларов. Вся разница может заключаться в этом «почти», поэтому скидывать цену никто не будет, а вот выпустить флагман с буквой «Т» - отличная идея. Конкурент повержен, а Xiaomi получила нужное количество продаж.

В перечне 59 смартфонов. По большей части это флагманы и субфлагманы, а также представители линейки Redmi Note, начиная с десятого поколения. Ходят слухи, что серия Redmi Note 9 сможет рассчитывать на MIUI 13, но никаких подтверждений этому пока не было.

Mi 11 Ultra:

Redmi K40 Pro

Mi 11 Lite 5G

Mi 11

Redmi K40

Mi Mix 4

Mi 10S

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Скачать пока прошивку нельзя, также пока нет данных о сроках выхода, но это не значит, что нет вообще никакой информации. Так, 6 аппаратов (выше) уже получили первую бета-версию MIUI 13. Это не значит, что эти телефоны первыми смогут рассчитывать на новую прошивку, но уже тот факт, что тестирование началось, говорит о многом.