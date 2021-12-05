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Zelot За пост начислено вознаграждение
На улицах Шанхая заметили первого робопса Xiaomi CyberDog стоимостью 1500 долларов
Робот может сам перемещаться по городу, но пока послушно ходит на поводке у своего владельца
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Пока сотни инженеров по всему миру пытаются научить своих роботов ходить по ступенькам, спокойно передвигаться по пересечённой местности, а также ориентироваться в пространстве – всё это уже давно сделали ребята из Boston Dynamics. Робопёс Spot поступил в продажу, хотя его цена в 74 500 долларов не кажется гуманной. Мало того, производитель сильно ограничил число возможных покупателей и требует заполнить специальную форму, оставляя за собой финальное решение об отправке робопса потенциальным покупателям. Известно, что несколько блогеров уже получили роботизированную собаку. Также Boston Dynamics отправила пару единиц военным и полицейским на тестирование. Стоит понимать, что даже если производитель решится на массовые продажи без ограничений, то столь внушительная сумма окажется неподъёмной для большинства потенциальных покупателей.

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И в этот момент на помощь приходит Xiaomi. Китайская компания анонсировала нового CyberDog, который обладает огромным потенциалом для экспериментов, но при этом стоит всего 9999 юаней или 1500 долларов. Робопёс получил целый ряд продвинутых датчиков, что позволяет ему подниматься по ступенькам, делать сальто, а также анализировать новую местность. Владелец сможет использовать его в стандартном виде, когда CyberDog будет со временем обучаться новым трюкам, или получить доступ к программному обеспечению с открытым исходным кодом для экспериментов. Почитать об этом можно на официальном блоге Xiaomi.

Пока официальные продажи робопса не начались, а несколько моделей получили энтузиасты, тестирующие их в реальных условиях. Один из таких CyberDog уже несколько раз засветился на улицах Шанхая. Что любопытно, его владелец исправил особенность, которую многие воспринимают как недостаток. Оригинальный робопёс не имеет ярко выраженной головы, а вместо этого там расположены датчики движения, лидар и многое другое. Похоже, энтузиаст, которому Xiaomi передала предварительную версию CyberDog, смастерил роботизированную голову, в которую вмонтированы все эти датчики.

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Посмотреть видео можно по ссылке. В комментариях жители Шанхая отмечают преимущества собаки-робота. Прежде всего её можно выгуливать только тогда, когда этого хочет сам владелец. Пса не нужно кормить и тем более беспокоиться, что он кого-то укусит. Будущее наступило – констатируют прохожие. Вполне возможно, что уже вскоре наши улицы и дома заполнят роботизированные животные, вот только получить эмоциональный отклик от машины будет крайне сложно.

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Матвей Бураковский
13:19
тот кто делал тесты просто фанатик райзен, да и Интел щас требует большие частоты, там между 3200 и 3800 выходить разница в 30-40%, как я помню по фпс
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Матвей Бураковский
13:16
эти тесты Г, чекни ай2хард/прохайтеч, а ой, райзен хуже🥺
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Матвей Бураковский
13:15
тесты фейкрвые, посмотри тех же i2hard, про хай теч в ют
Core i9-12900K оказался на 30% медленнее Ryzen 9 5950Х на DDR4-3200 в игровых тестах Puget Systems
Miki_Sambrero
13:15
10 винда предложила обновиться в конце октября. Специально не искал 11 Я к тому, когда выходили новые версии, не сидел годами на старых. В течении может полу года ставил, потому что по-любому придется...
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Матвей Бураковский
13:13
Чел, тебя читать смешно, посмотри тесты для начала, а потом пойми, что райзен во всех задачах хуже)
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Yilec
13:10
Да, ну. Какой-то левый сайт. Пакет Ubuntu я по прямой ссылке могу скачать https://aka.ms/wsl-ubuntu-1804 , а это ХЗ какое-то.
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PacanFree Pnf
13:08
тип памяти будет зависить от матери, как вендор захочет, возможно чел имел ввиду схожую производительность, вот выйдет 12500, будут независимые тесты, тогда и узнаем
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swr5
13:08
Ну наверное, если подумать, то 10-ка почти у всех стоит, чего ее опять скачивать, а 11-ую многие пробуют, интересуются, поэтому процент скачивания больше. Чему тут удивляться?
Windows 11 уверенно обгоняет Windows 10 по количеству загрузок
Я - Константин
13:07
Что всего лишь говорит - что идиоты стоящие в очередях за новыми феньками будут кормить, лох должен платить ВСЕГДА ;)
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Станислав Горушкин
13:06
ну aero white вроде дешевле и чуть хуже чем bronze, но в целом нормальные модели обе
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