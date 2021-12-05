Робот может сам перемещаться по городу, но пока послушно ходит на поводке у своего владельца

Пока сотни инженеров по всему миру пытаются научить своих роботов ходить по ступенькам, спокойно передвигаться по пересечённой местности, а также ориентироваться в пространстве – всё это уже давно сделали ребята из Boston Dynamics. Робопёс Spot поступил в продажу, хотя его цена в 74 500 долларов не кажется гуманной. Мало того, производитель сильно ограничил число возможных покупателей и требует заполнить специальную форму, оставляя за собой финальное решение об отправке робопса потенциальным покупателям. Известно, что несколько блогеров уже получили роботизированную собаку. Также Boston Dynamics отправила пару единиц военным и полицейским на тестирование. Стоит понимать, что даже если производитель решится на массовые продажи без ограничений, то столь внушительная сумма окажется неподъёмной для большинства потенциальных покупателей.

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И в этот момент на помощь приходит Xiaomi. Китайская компания анонсировала нового CyberDog, который обладает огромным потенциалом для экспериментов, но при этом стоит всего 9999 юаней или 1500 долларов. Робопёс получил целый ряд продвинутых датчиков, что позволяет ему подниматься по ступенькам, делать сальто, а также анализировать новую местность. Владелец сможет использовать его в стандартном виде, когда CyberDog будет со временем обучаться новым трюкам, или получить доступ к программному обеспечению с открытым исходным кодом для экспериментов. Почитать об этом можно на официальном блоге Xiaomi.

Пока официальные продажи робопса не начались, а несколько моделей получили энтузиасты, тестирующие их в реальных условиях. Один из таких CyberDog уже несколько раз засветился на улицах Шанхая. Что любопытно, его владелец исправил особенность, которую многие воспринимают как недостаток. Оригинальный робопёс не имеет ярко выраженной головы, а вместо этого там расположены датчики движения, лидар и многое другое. Похоже, энтузиаст, которому Xiaomi передала предварительную версию CyberDog, смастерил роботизированную голову, в которую вмонтированы все эти датчики.

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Посмотреть видео можно по ссылке. В комментариях жители Шанхая отмечают преимущества собаки-робота. Прежде всего её можно выгуливать только тогда, когда этого хочет сам владелец. Пса не нужно кормить и тем более беспокоиться, что он кого-то укусит. Будущее наступило – констатируют прохожие. Вполне возможно, что уже вскоре наши улицы и дома заполнят роботизированные животные, вот только получить эмоциональный отклик от машины будет крайне сложно.