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Seagate выпустила первые пользовательские HDD объёмом 20 Тб по цене до 669.99 доллара
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В последнее время необходимость в хранении больших объёмов данных снижается с каждым годом. К примеру, у автора данного материала в системном блоке установлен основной накопитель М2 на 256 Гб, обеспечивающий работу операционной системы и два SSD, ёмкостью 512 Гб и 1 Тб. После покупки последнего необходимость в аналогичном по объёму жёстком диске полностью отпала, поэтому в системе вообще нет привычных HDD с движущимися элементами. При этом полностью исключить жёсткие диски во многих случаях просто невозможно. К примеру, некоторые люди предпочитают хранить там большие коллекции фото или видео. Другие – занимаются обработкой файлов большого объёма, ну а есть и такие, кто просто не может без торрентов, скачивая и раздавая десятки терабайт в год.

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Что же, 2 декабря специально для всех вышеперечисленных товарищей Seagate официально анонсировала первые пользовательские жёсткие диски объёмом на 20 Тб. Речь идёт о линейках Exos X20 и IronWolf Pro, которые могут применяться как в центрах обработки данных, так и в менее требовательных условиях. Seagate рассказала об использовании платформы последнего поколения, заполненной гелием. Внутри находятся пластины с перпендикулярной магнитной записью (PMR) ёмкостью 2.2 Тб. В каждом HDD находится 18 считывающих головок, поддерживающих технологию двумерной магнитной записи (TDMR), что позволяет ощутимо увеличить плотность дорожек.

Последний показатель составляет до 1135 Гбит/дюйм2. По данным Seagate, жёсткие диски серии Exos X20 обладают 168/550 произвольными операциями ввода-вывода в секунду и полностью соответствуют по этому показателю предыдущему поколению. Что любопытно, увеличение ёмкости не повлияло на рост энергопотребления. Мало того, по сравнению с накопителями на 18 Гб удалось снизить мощность с 8 Вт до 7.7 Вт.

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Любой из представленных жёстких дисков обладает повышенной надёжностью. Так, серия Exos X20 может выдерживать нагрузку до 550 Тб/год в течение пяти лет. Серия IronWolf Pro обладает показателем в 300 Тб/год на протяжение точно такого же временного периода. Поставки будут осуществляться как в форм-факторе SATA, так и SAS. Seagate Exos X20 получил цену в 669.99 доллара, а за IronWolf Pro попросят 649.99 доллара. Поставки начнутся в конце декабря, но пока нет ни европейских ни тем более российских ценников. Изучить подробные спецификации можно на изображениях выше. Там доступны данные не только по HDD на 20 Тб, но и другую продукцию Seagate.

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