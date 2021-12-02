Уже вскоре новая Windows 11 может потеснить Windows 10 по числу пользователей в Steam

Неделю назад мы изучали статистику по фрагментации настольных операционных систем Windows в игровом магазине Steam. Поскольку геймеры уже много лет считаются наиболее активной категорией пользователей, то сегодня мы продолжим рассматривать показатели, но уже за ноябрь. Если не вдаваться в подробности, то с момента релиза Windows 11 прошло почти 2 месяца. Microsoft не спешит удивлять нас невероятными показателями продаж, а значит ничего не остаётся, как добывать информацию самостоятельно.

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Обратите внимание на изображение ниже. Это данные по состоянию на 1 ноября. Как видите, 92.84% всех пользователей Steam использовали в качестве операционной системы Windows 10. Речь о 64-битной версии, но это и так ясно, поскольку сегодня игры требуют именно такую ОС. На втором месте с показателем 4.04% держалась старушка Windows 7, но даже на тот момент было понятно, что массового исхода геймеров не избежать. Дело в том, что за последние два года Семёрка медленно, но уверенно теряла процентную долю. Происходило это по несколько десятых процентов в месяц, поэтому казалось, что процесс ухода Windows 7 в тень будет тянуться ещё долго. С появлением Windows 11 взгляды многих пользователей кардинально переменились, ведь почти 1% от всех активных компьютеров (а их десятки миллионов) перешёл на новую операционную систему.

До сегодняшнего дня шли дебаты о том, понравится ли Windows 11 сообществу пользователей. Спорный дизайн и минимальное количество изменений вызывали много вопросов. Мало того, большая часть компьютеров внезапно стали неактуальны, что только подливало масло в огонь сомнений. Что же, новая статистика на начало декабря подтвердила верность пути, выбранного Microsoft. Пожалуй, у нас настоящий рекорд, ведь ещё никогда новая операционная система не набирала 8.61% пользователей Steam за 2 месяца. Такими темпами уже через год Windows 10 перестанет быть самой популярной в мире, ну а со старой Семёркой нужно окончательно попрощаться. Время Windows 7 безвозвратно ушло. Игры под неё не выпускают, программы не делают, а значит держать её на компьютере может либо ленивый, либо тот, кого устраивают игры десятилетней давности.

На этот раз данные Steam полностью совпадают со статистикой, составленной аналитиками AdDuplex. Выше можно увидеть, что на конец ноября 8.6% всех активных компьютеров работают под операционной системой Windows 11. Ну а тем, кто интересуется цифрами, предлагаем изучить фрагментацию по версиям Windows 10. Это весьма увлекательно, тем более что на жутко устаревших версиях сидит 16.5% всех пользователей.

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