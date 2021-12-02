THQ Nordic напомнила о продолжении работы над культовой Gothic 1 Remake

В 2001 году вышла одна из самых мощных РПГ за всю историю. Изначально Готика (Gothic) должна была появиться на консолях, но по неизвестным причинам стала эксклюзивом для компьютеров. В те далёкие годы студии ещё не боялись экспериментов, ведь никто из них не мог представить, что сидящий на стуле руководитель будет получать 100 миллионов долларов в год только за то, что не станет вмешиваться в работу подчинённых. Словом, время было интересное, но Готике удалось завоевать сердца миллионов геймеров, а некоторые и сейчас заглядывают в Миртану. Стоит признать, что за 20 лет и без того никогда не отличавшаяся революционностью графика стала казаться жутко примитивной. Играть в это могут только преданные фанаты, поэтому о шедевре стали понемногу забывать.

реклама

Сегодня все права на игру принадлежат гигантскому конгломерату в лице THQ Nordic. Это крупный издатель, обладающий огромным запасом денег, что позволяет ему скупать мелкие студии, а также выкупать права на культовые серии. Неудивительно, что в какой-то момент было решено вернуть Готику в строй. Первый тизер выпустили два года назад, а с тех пор о разработке вообще ничего не было известно. Фанаты несколько раз пытались поднять эту тему, но официальных комментариев не было. И вот несколько дней назад в Steam появилась страничка Gothic 1 Remake, которая содержит мало подробностей, но позволяет понять, в какую сторону движутся разработчики.

Работу над проектом ведёт студия Alkimia Interactive, состоящая из 35 человек. Основной офис располагается в Барселоне, но часть сотрудников может работать удалённо. Кроме того, студия прямо сейчас ведёт активный набор специалистов. Изучить эту информацию можно на сайте Alkimia Interactive. Там же есть некоторые намёки на то, какой будет обновлённая Готика. Прежде всего изменения графика. Текстуры станут плавными, а визуальный стиль современным. Разработчики обещают, что сама игра окажется достойна компьютеров следующего поколения (так называемый Next-Gen), а вот сроки завершения процесса неизвестны. Ясно, что у THQ Nordic огромные планы и множество актуальных франшиз, поэтому спешить никто не будет, ведь деньги на превращение культовой игры в новую легенду есть.

Студия обещает пересмотреть боевую систему, которая очень устарела за прошедшие с момента релиза игры 2 десятилетия. Появятся новые монстры, а некоторые получат новые способности. Всё это нам ещё только предстоит увидеть, ведь разработчики полны оптимизма сделать фанатам настоящий подарок. К сожалению, мы не знаем, придётся ли владельцам лицензионной версии Готика платить деньги за Gothic 1 Remake. Будем надеяться, что если THQ Nordic и пойдёт таким путём, то сумма будет небольшой и не превысит 20 долларов. В таком случае миллионы фанатов со 100% вероятностью захотят ещё раз вернуться Миртану. Ниже тизер 2-летней давности.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>



