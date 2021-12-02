Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ремастер Gothic 1 находится в разработке – графика Next-Gen, новая боевая система и монстры
THQ Nordic напомнила о продолжении работы над культовой Gothic 1 Remake
анонсы и реклама
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

В 2001 году вышла одна из самых мощных РПГ за всю историю. Изначально Готика (Gothic) должна была появиться на консолях, но по неизвестным причинам стала эксклюзивом для компьютеров. В те далёкие годы студии ещё не боялись экспериментов, ведь никто из них не мог представить, что сидящий на стуле руководитель будет получать 100 миллионов долларов в год только за то, что не станет вмешиваться в работу подчинённых. Словом, время было интересное, но Готике удалось завоевать сердца миллионов геймеров, а некоторые и сейчас заглядывают в Миртану. Стоит признать, что за 20 лет и без того никогда не отличавшаяся революционностью графика стала казаться жутко примитивной. Играть в это могут только преданные фанаты, поэтому о шедевре стали понемногу забывать.

реклама

Сегодня все права на игру принадлежат гигантскому конгломерату в лице THQ Nordic. Это крупный издатель, обладающий огромным запасом денег, что позволяет ему скупать мелкие студии, а также выкупать права на культовые серии. Неудивительно, что в какой-то момент было решено вернуть Готику в строй. Первый тизер выпустили два года назад, а с тех пор о разработке вообще ничего не было известно. Фанаты несколько раз пытались поднять эту тему, но официальных комментариев не было. И вот несколько дней назад в Steam появилась страничка Gothic 1 Remake, которая содержит мало подробностей, но позволяет понять, в какую сторону движутся разработчики.

Работу над проектом ведёт студия Alkimia Interactive, состоящая из 35 человек. Основной офис располагается в Барселоне, но часть сотрудников может работать удалённо. Кроме того, студия прямо сейчас ведёт активный набор специалистов. Изучить эту информацию можно на сайте Alkimia Interactive. Там же есть некоторые намёки на то, какой будет обновлённая Готика. Прежде всего изменения графика. Текстуры станут плавными, а визуальный стиль современным. Разработчики обещают, что сама игра окажется достойна компьютеров следующего поколения (так называемый Next-Gen), а вот сроки завершения процесса неизвестны. Ясно, что у THQ Nordic огромные планы и множество актуальных франшиз, поэтому спешить никто не будет, ведь деньги на превращение культовой игры в новую легенду есть.

Студия обещает пересмотреть боевую систему, которая очень устарела за прошедшие с момента релиза игры 2 десятилетия. Появятся новые монстры, а некоторые получат новые способности. Всё это нам ещё только предстоит увидеть, ведь разработчики полны оптимизма сделать фанатам настоящий подарок. К сожалению, мы не знаем, придётся ли владельцам лицензионной версии Готика платить деньги за Gothic 1 Remake. Будем надеяться, что если THQ Nordic и пойдёт таким путём, то сумма будет небольшой и не превысит 20 долларов. В таком случае миллионы фанатов со 100% вероятностью захотят ещё раз вернуться Миртану. Ниже тизер 2-летней давности. 

анонсы и реклама
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>


2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony Xperia 5 III поступает в продажу в России по сниженной цене и с наушниками в подарок
+
Глава Intel считает, что компания лишь одолжила AMD долю рынка
64
Российские геймеры переходят на недорогие GeForce GTX 1650/1050 Ti и бюджетную GeForce GT 1030
34
Доходы майнеров Эфира на видеокартах ощутимо выросли после подорожания криптовалюты до $4700
18
Эксперты РБК назвали 5 криптовалют, которые в ближайшее время могут сильно подешеветь
10
Nvidia представила официальные характеристики GeForce RTX 2060 12GB
21
Анонсирован Honor 60 – старый процессор, старые камеры и новая прошивка по цене от $425
+
В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
25
Американская компания Arcflash Labs запустила в продажу винтовку Гаусса
12
Майнер InnoSilicon A11 Pro за $27 000 равен по хешрейту 32 GeForce RTX 3060 и окупается за 8.5 мес
31
Эфир подорожал на 9% за сутки, а эксперты РБК ожидают новых ценовых рекордов в ближайшие дни
4
Глобальный Xiaomi Redmi Note 11 Pro получит две версии с чипом Snapdragon и 50-МП камерой
+
Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks в рамках красочного новогоднего события
5
Энтузиаст раскрыл потенциал Cyberpunk 2077, добавив 50 графических модов и запустив игру в 4К
5
NVIDIA рассчитывает на улучшение ситуации с доступностью видеокарт через год
32
YouTube борется с методами раскрытия количества дизлайков
51
Процессор Intel Core i3-12100 опережает AMD Ryzen 3 3300X
56
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился более чем в четыре раза за неполных две недели
13
Дефицит Playstation 5 привел к ограблениям и воровству приставок у частных лиц
31
Долгожданная вторая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft уже доступна для установки
+

Популярные статьи

Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
235
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
136
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
28
О проблемах современных компьютерных корпусов
125
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
135
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
56
Игры на мобильных чипах NVIDIA в десктопных видеокартах: N17E-G2 вместо GP104 - это возможно
32
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
14
Кибернеделя в магазине ключей KeysOff – Windows 10 всего $7 и Office 2021 за $35 со скидкой до 62%
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Черные люди в черном городе
1

Сейчас обсуждают

Leff
23:48
Неплохо бы сообщить всем конторам, которые корпуса с шумоизоляцией делают: выяснилось наконец - что им нужно, а что нет.))
О проблемах современных компьютерных корпусов
ev_rus
23:47
3050 по производительности будет как старая 2060 (первоначальная), куда ей 4Гб, людей смешить в наше время? Когда игр уже прилично которые в 1080р на максимальных потребляют 6+Гб.
GeForce RTX 3050 может получить 8 Гб памяти 3072 ядер CUDA и станет конкурентом Intel ARC A380
ev_rus
23:43
Со след года 6Гб памяти будет на борту только бюджетных карт, в т.ч. в ноутах. Если карта близка к среднему уровню уже будут ставить минимум 8Гб.
GeForce RTX 3050 получит 8 ГБ видеопамяти
32Влад32
23:43
Точно, план Даллеса в действии...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
32Влад32
23:40
К сожалению, у нас можно убиться возле подъезда сосулькой с нечищеной крыши.
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Magnum79
23:39
Это не ютуб. Это плагиат со стима. Всё жду, когда же его уже за жопу возьмут. А то люди там пишут, а он тут денежку добывает. И отзыв этот, кстати, дурацкий. Сказать, что в м3 "нечего делать" мог тол...
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Продолжение о черных делах
Taketon
23:37
Не спеши комментировать не вникнув в суть)))) Когда ты скачал тебе же нужен будет проигрыватель? Ну и главное СУТЬ вопроса, что лучше иметь оффлайн библиотеку или онлайн.
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Leff
23:36
"... говно ...оба говно" - Весомо конечно, шо пздц.))
О проблемах современных компьютерных корпусов
Evgeny Anpilogov
23:35
http://radio.garden/visit/moscow/MQfEnBji
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
warmuza
23:34
Статья - это просто обрамление ссылок на ситилинк.
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем