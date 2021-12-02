Стоит ли переходить на Windows 11, или новая ОС вообще не даёт преимуществ в играх? Давайте разбираться

Windows 7 вышла в далёком 2009 году и смогла за короткий срок стать самой популярной операционной системой. Стоит учитывать, что сделать это было не так уж и легко, ведь главным соперником выступала не желающая сдавать позиции Windows ХР, простота использования и низкие требования к железу которой привлекали миллионы пользователей по всему миру. Скорее всего, немалая часть владельцев старых одноядерных компьютеров так и осталась доживать свой век на Windows ХР, ну а большинство перепрыгнуло спорную Windows Vista, оставаясь верными Windows 7 долгие годы. Долгое время Microsoft выдавливала пользователей Windows 7, заманивая их на Десятку всеми возможными способами, а два года назад полностью заблокировала выход обновлений безопасности, что заставило немалую часть фанатов Семёрки перейти на более новую ОС. Казалось, что дни Windows 7 сочтены, но на самом деле самый последний удар по старой операционной системе нанесли студии, отказывающиеся выпускать свои игры под Windows 7.

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Именно невозможность играть в игры на старой ОС и привела к исходу пользователей. Кстати, сегодня часть фанатов Семёрки уходит на Windows 11, надеясь увеличить производительность системы в играх. Что же, давайте выясним, стоит ли сегодня бросать старушку Windows 7, и есть ли на новой версии настольной операционной системы прирост скорости в играх. Тесты провела команда Testing Games. Использовался флагманский 8-ядерный процессор Core i9-9900K и видеокарта GeForce RTX 3080. Результаты доступны в таблице ниже и в ролике, который можно найти через один абзац.

Как видите, небольшой прирост количества кадров в секунду есть только в игре Days Gone. Вполне вероятно, что это связано с тем, что в её системных требованиях Windows 7 вообще не фигурирует. Видимо, разработчики игры просто забыли заблокировать её для старой ОС, но более новый движок делает своё дело, что приводит к потере 6% производительности. В остальных играх у нас минимальная разница, а значит никаких чудесных функций на Windows 11 вообще нет. Игры там идут точно так же, как это было на Windows 7, созданной 11 лет назад.

Ясно, что за эти годы Microsoft так и не придумала эффективной технологии, повышающей производительности в играх. Увы, но это так, но нужно также понимать, что студии нам не оставили выбора. Новые игры не идут на старой операционной системе. Поставить Windows 7 на новое железо 2021 года без сложностей невозможно, а сама Microsoft блокирует выход обновлений безопасности. Если вас устаревают старые игры, а ваше железо не тянет Red Dead Redemption 2, то беспокоиться о потерянных fps на Windows 7 не нужно. Старая операционная система даст вам ровно столько же, как и Windows 11. А вот тем, кто хочет получить доступ к новым играм, стоит начать волноваться, ведь командная работа Microsoft, игровых студий и производителей процессоров полностью исключает вариант дальнейшего использования Windows 7 в 2022 году (но только для новых игр от крупных студий).

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