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Nintendo официально снижает цены на игры для российских пользователей в магазине eShop
6 декабря российские геймеры смогут купить интересующие их игры для консолей Nintendo по официальным региональным ценам
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Японская компания Nintendo имеет весьма специфичную репутацию. Сегодня многие студии готовы отстаивать свои права на игры и всю связанную с ними продукцию в суде, но никто этого не делает так яростно и эффективно, как адвокаты Nintendo. Достаточно вам только подумать о том, чтобы начать пиратствовать на продукции этой компании, как к вам уже по электронной почте поступают рекомендации забыть о подобных глупостях. А вообще представители Nintendo не только активно отстаивают свои права в суде, но и всегда выигрывают. К примеру, некому Гэри Баузеру, которому инкриминируют создание специализированного приспособления, позволяющего запускать пиратские копии игр на приставке Switch, придётся выплатить компании штраф в 4.5 миллиона долларов.

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Курьёзный случай случился с создателем сайта RomUniverse. Там долгое время можно было скачать пиратские образы с играми для консолей Nintendo (Switch, 3DS и другие). После продолжительного разбирательства владельца сайта Мэтью Стормана обязали выплатить в пользу пострадавшей стороны 2.1 миллиона долларов. Учтите, что адвокаты Nintendo настаивали на 15 миллионах, которые нужно было удержать с Мэтью здесь и сейчас. Но судья решил, что парень будет выплачивать в пользу Nintendo по 50 долларов в месяц. Что любопытно, как только наступил день выплаты, адвокаты Nintendo тут же снова обратились в суд, заявив о том, что Мэтью вообще не планирует ничего платить, а значит нужно удержать с него все 2.1 миллиона одним платежом, а не ждать 3500 лет, пока хакер выплатит всю сумму.

На самом деле подобных историй множество. Nintendo тратит на адвокатов миллионы долларов, не осознавая, что эти деньги могли пойти на благое дело. Например, можно было бы снизить цены на игры. Если вам в жизни жутко не повезло, к примеру, знакомые подарили игровую приставку Nintendo Switch, то вам придётся покупать игры с огромной наценкой. Простой пример, новая Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для ПК стоила 60 долларов, а для Switch 73 доллара или 5399 рублей. Загляните на официальный сайт Nintendo eShop. Там много подобных предложений, но есть и дороже. Super Smash Bros Ultimate обойдётся вам в 6299 рублей или 85 долларов.  

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Вполне возможно, что вскоре нас ждут некоторые позитивные изменения. Так на официальном сайте Nintendo утверждается, что в ночь 6 декабря произойдёт снижение цен для российского региона. Насколько дешевле будут игры, и коснётся ли всех проектов эта акция, пока сказать сложно. Возможно, уже вскоре владельцы игровых приставок Nintendo смогут себе позволить купить не одну игру в год, а две. Ну а особо зажиточные – даже три, если повезёт.

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